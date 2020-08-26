Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: «Предприятия и фермерские хозяйства не боятся вкладываться в развитие винодельческой отрасли, потому что знают - край готов помогать»

Пять лет назад губернатор Вениамин Кондратьев инициировал масштабную программу поддержки винодельческой отрасли Кубани. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

На Кубани стартовал сезон сбора винограда: в этом году в крае рассчитывают получить около 215 тысяч тонн ягоды. В уборочных работах участвуют 75 средних и крупных виноградарских хозяйств и около 100 небольших сельхозпроизводителей. Собранный виноград отправляется под пресс - его перерабатывают более 40 винодельческих предприятий региона. За пять лет объем урожая, который каждый год приносят виноградники Краснодарского края, вырос более чем на 40 тысяч тонн.

Срок в пять лет в региональной статистике фигурирует не случайно. Именно в 2015 году губернатор Вениамин Кондратьев инициировал масштабную программу поддержки виноградарства и виноделия. Глава Кубани предложил тогда целый комплекс мер, который должен был вывести отрасль на лидирующие позиции. За этот срок было сделано немало: по инициативе губернатора в несколько раз увеличена поддержка из краевого бюджета, создана законодательная база, в том числе и на федеральном уровне. В Краснодарском крае стали появляться собственные питомники, вино пошло на экспорт не только в страны СНГ, но и в Европу. Как результат - по производству винодельческой продукции Кубань сегодня прочно занимает первое место в России. Кубанские вина, в том числе и шампанское экспортируется в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья.

- Пять лет назад мы сделали серьезную ставку на эту отрасль и запустили комплекс мер поддержки, - рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - По-настоящему эффект мы увидим в ближайшие несколько лет, когда молодые виноградники начнут приносить урожай. Но уже сейчас очевидно, что крупные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства не боятся вкладываться в развитие, увеличивать площади насаждений, потому что понимают - край готов помогать.

Сегодня 40% винограда, выращиваемого в России, собирают в Краснодарском крае. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТА ВЫРОСЛА В 3 РАЗА

Сегодня 40% винограда, выращиваемого в России, собирают именно в Краснодарском крае. Производственные виноградники есть в Темрюкском, Крымском и Ейском районах, Анапе, Новороссийске и Геленджике. По поручению Вениамина Кондратьева в 2015 году в регионе приступили к поэтапному расширению площадей виноградников. Для этого увеличили субсидии из региональной казны для крестьянских и фермерских хозяйств. Если пять лет назад на закладку новых виноградников и сопутствующие работы из бюджета выделялось около 220 млн рублей, то в 2020 году эта сумма выросла более чем втрое - уже 731,8 млн рублей.

Дело пошло: по инициативе губернатора, за пять лет ежегодная площадь закладки новых виноградников увеличилась с 1200 до 1700 га. Сейчас виноград в Краснодарском крае выращивают на 27 тысячах гектаров, и останавливаться на этом регион не собирается. Рынок требует все больших объемов, спрос на качественное кубанское вино растет с каждым годом как в России, так и за рубежом. Только за 7 месяцев этого года производство вина и шампанского выросло до 10,3 млн декалитров, всего в планах на этот год – выпуск 19,4 млн декалитров. Краснодарское шампанское любят по всей России — по его выпуску Кубань занимает первое место в стране с долей рынка в 36%.

ЛОЗА НЕ ХУЖЕ ФРАНЦУЗСКОЙ

Увеличивая площади виноградников, кубанские виноградари одновременно работают над качеством посадочного материала. Ведь от него напрямую зависит качество вина. Попасть в круг лучших мировых производителей — задача трудная, но, по мнению главы региона, вполне выполнимая.

– Мы говорим о реальном этапе становления виноделия. Есть все условия для того, чтобы увеличить количество виноградопригодной земли в регионе. И однозначно вино, производимое в Краснодарском крае, будет одним из лучших в мире, – отмечал Вениамин Кондратьев.

В 2017 году в Темрюкском районе открылся первый в стране высокотехнологичный питомник по производству посадочного материала винограда. Это был первый шаг на пути решения задачи импортозамещения посадочного материала. Сейчас на базе Таманского биотехнологического центра создается еще один питомник мощностью до 1 млн. саженцев. Планируется, что виноградарские хозяйства к 2022 году будут обеспечиваться собственным посадочным материалом на уровне 90–95 процентов.

ЗАКОН ПРОКОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО

В июне этого года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, одним из инициаторов которого выступал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ стал очень важным не только для производителей, но и для потребителей: он регулирует главные условия развития отрасли и защищает покупателей от подделок. Например, закон установил правила производства винодельческой продукции: в нем прописаны разрешенные и запрещенные технологические приемы, а также пересмотрены требования к сырью, материалам и этикетке.

Документ также ввел понятие «вино России»: продукция, выпускающаяся под этим обозначением, должна быть произведена исключительно из винограда, выращенного на территории страны. Произошло законодательное закрепление понятия виноградопригодных земель

Сегодня кубанское вино, в том числе и шампанское, поставляется в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

- Это стратегический документ для виноделия страны и особенно для Кубани. Теперь у нас есть правовая база, позволяющая использовать виноградники только по целевому назначению, - отмечает Вениамин Кондратьев. - Эта мера позволит нам в том числе сохранить площади виноградников.

КУБАНСКОЕ ВИНО В ЕВРОПЕЙСКОМ БОКАЛЕ

В планах кубанских виноделов — отправлять больше своей продукции за рубеж. По инициативе Вениамина Кондратьева регион присоединился к нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» и успешно осваивает заграничные рынки. В 2020 году в рамках нацпроекта Краснодарский край собирается нарастить экспорт винодельческой продукции до 5,7 млн долларов, а к 2024 году - до 7,4 млн долларов.

Сегодня кубанское вино, в том числе и шампанское, поставляется в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья: Беларусь, Латвию, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Китай, Швейцарию, Южную Осетию, Германию, Японию, Израиль, Армению, Ливан, Бельгию, Эстонию. Только в прошлом году экспорт в Западную Европу вырос на 38 процентов - кубанские виноделы начали поставки в Германию. Переговоры о сотрудничестве с немецкими партнерами проводил лично губернатор Вениамин Кондратьев.