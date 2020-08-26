“Пять дней провел в Латвии со связанными руками и повязкой на глазах»: Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера

Владимир Городецкий провел в Латвии со связанными руками и повязкой на глазах пять дней Фото: Личный архив

Отличается ли бизнес 90-х от нынешних времен, на этот вопрос у основателя крупнейшей в России франчайзинговой сети ресторанов «Додо Пицца» до сих пор нет ответа. Федор ОвчинниковФедор Овчинников рассказал о похищении одного из своих партнеров, которое произошло летом 2019-го года. Сейчас можно выдохнуть: бизнесмен Владимир Городецкий на свободе, а один из его похитителей арестован. Но тогда, признается Федор Овчинников, было страшно.

- Владимир Городецкий провел в Латвии со связанными руками и повязкой на глазах пять дней. Это один из первых моих партнеров по бизнесу. Он открыл «Додо Пиццу» еще в 2012-м году в своем родном Смоленске. Сегодня «сеть Горецкого» состоит из 21 пиццерий в пяти городах — Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске. Также Горецкому принадлежит право на развитие нашего бренда в Польше. Поэтому, когда год назад ему позвонил человек, представившийся инвестором из Латвии, он не удивился. Первая встреча прошла в Москве, а после нее Владимир полетел в Юрмалу, - рассказал «Комсомольской правде» Федор Овчинников.

Вот там в загородном доме и начались издевательства. За пять дней со счетов Владимира преступники украли почти 4 миллиона рублей.

- Как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза. Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов и стали опустошать его личные и корпоративные счета. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней. Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании, - рассказал Федор Овчинников.

А потом Владимира отпустили. Правда, до этого с него вязли долговую расписку на 35 миллионов рублей. Бандитам он должен был платить по 200 000 рублей в месяц. В противном случае его угрожали убить. Но уже в России Владимир не побоялся угроз и обратился в полицию. Уловные дела возбудили в России и Латвии, а на днях одного из преступников удалось арестовать в Москве.

- Потерпевший уже опознал задержанного. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Суд принял решение о его аресте на два месяца, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция устанавливает сообщников обвиняемого. Их разыскивают на территории России и Латвии.