Госсекретарь США высказался об инциденте с Навальным

Стивен Биган в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, "выразил глубокую озабоченность» Фото: REUTERS

Администрация Трампа хранила молчание по поводу инцидента, произошедшего с Алексеем Навальным. Только вчера, 25 августа, заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, "выразил глубокую озабоченность» состоянием российского оппозиционного политика".

Но вот сегодняшним утром пресс-офис внешнеполитического ведомства США распространил заявление Майка Помпео, возглавляющего Госдеп. В нем говорится, что:

«Соединённые Штаты глубоко обеспокоены представленными предварительными заключениями немецких экспертов-медиков о том, что российский оппозиционный активист Алексей Навальный был отравлен. Если эти сообщения подтвердятся, Соединённые Штаты поддержат призыв ЕС к проведению всестороннего расследования и выражают готовность оказать помощь в этом деле».

Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что медицинские заключения немецких врачей «требуют немедленного, всеобъемлющего и прозрачного расследования».

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