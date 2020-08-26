Первыми от коронавируса привьют моряков и ракетчиков: Шойгу рассказал о порядке вакцинирования военных

Журналисты спросили у министра обороны России Сергея Шойгу – каким будет порядок вакцинирования военносужащих от COVID-19? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На проходящем сейчас в Подмосковье военно-техническом Форуме «Армия-2020» журналисты сайта телеканала "Звезда" спросили у министра обороны России Сергея Шойгу – каким будет порядок вакцинирования военносужащих от COVID-19? Вот как он ответил:

«Да, мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно. Дальше - у нас есть те, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабит хоть на йоту нашу обороноспособность».

Новейший и первый в мире препарат от коронавируса был разработан совместно специалистами Минобороны РФ и экспертами Научного центра имени Гамалеи. В его испытаниях участвовали 50 военнослужащих-добровольцев.