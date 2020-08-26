Полиция разыскивает мужчину, который убил свою подругу и почти оторвал ей руку

Установлено, что смерть наступила примерно 5 часов назад Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в один из отделов московской полиции обратилась пожилая женщина. 72-летняя Галина Петровна* находилась в шоковом состоянии, и дежурному пришлось успокаивать женщину, чтобы принять вызов и понять, что у нее произошло.

Пенсионерка сообщила, что, вернувшись с дачи, обнаружила свою 46-летнюю дочь Светлану* мертвой. Тело женщины находилось в неестественной позе, и почти все части тела покрывали синяки и ссадины. Но больше всего мать шокировала рука дочери - она была частично оторвана от тела.

— В результате вызова на улицу Саянскую улицу в Восточном Административном округе Москвы, было обнаружено тело 46-летней москвички Светланы В.* с видимыми телесными повреждениями в виде открытого перелома правого плеча и множественными кровоподтеками туловища. Установлено, что смерть наступила примерно 5 часов назад, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полицейским пенсионерка рассказала, что дочь проживала вместе с 51-летним Владимиром Т.*, но найти мужчину сразу не удалось. Соседи рассказали, что видели его последний раз накануне днём. По факту смерти Светланы проводится проверка, а Владимира разыскивают. Сейчас он - главный подозреваемый, и его задержание должно пролить свет на эту историю, а также объяснить причины тяжелых травм погибшей.

* - имена изменены