Вставайте, блогер Филонов! Вы едете спасть Белоруссию!

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Блогер Валентин Филонов проснулся от яркого луча фонарика, направленного прямо в лицо.

- Вставайте, - сказал чей-то строгий голос. - Вблизи Минска стоит автобус с омоновцами, отравившимися дихлофосом и заболевшими ковид-19. Им нужна квалифицированная помощь. Вы срочно направляетесь на помощь братскому народу.

- Как, кто? - Валентин забился в кровати, с ужасом глядя на смутно различимых людей в форме. - Почему я? И там сейчас неспокойно!

- Как почему вы? - удивился ночной гость. - Позвольте... так... загляну в планшет... Вы писали, что вы сам белорус, что вы специалист по ОМОНу... а тут, что всё знаете про ковид, что вы вирусолог... да, еще и иммунолог... Ну и специалист по отравлениям, разумеется. И что ничего не боитесь и всех кой на чём вертели.

- Но... - Валентин замялся. - Я даже не военнообязанный!

- Как же так? Вы писали... так... подводник... снайпер... десантник... в резерве Генерального Штаба... Встать, солдат!

- Несправедливо! Не имеете права! - закричал Валентин. - Нет у вас таких законов!

Тёмная фигура склонилась над ним и с искренним удовольствием сказала:

- Ну так вы же сами писали, Валентин, что нет в нашей стране справедливости и законов. Вставайте, Валя, вставайте. А то вы же сами писали, что делают силовики с несогласными. У нас и бутылка из-под шампанского с собой есть...

И вот тогда Валентин начал кричать. Кричал он долго - пока одевался, пока его везли на аэродром, пока летел в Минск... Но в общей толпе вопящих и протестующих блогеров к нему никто не прислушивался.

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