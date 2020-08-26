В Аргентине не могут найти двух победителей лотереи - будущих миллионеров

Розыгрыш лотереи прошел в прошлый вторник, однако до сегодняшнего дня два обладателя счастливых билетов за выигрышами так и не обратились Фото: Shutterstock

В Аргентине вторую неделю ищут двух победителей Lotería del Tolima. Один из счастливчиков выиграл 10 миллионов аргентинских песо, второй – 5 миллионов песо. Отметим, что курс аргентинского песо на сегодня составляет примерно 1,02 рубля.

Розыгрыш лотереи прошел в прошлый вторник, однако до сегодняшнего дня два обладателя счастливых билетов за выигрышами так и не обратились. Розыски, проведенные организаторами лотереи, к успеху не привели.

Руководитель оргкомитета Lotería del Tolima Виктория Кастильо обратилась к согражданам с просьбой проверить свои билеты и напомнила, что в случае отсутствия победителей причитающиеся им средства будут направлены на нужды национального здравоохранения.

Для получения награды победителям - будущим миллионерам - необходимо обратиться в офис организаторов лотереи или хотя бы связаться с ними по телефону.