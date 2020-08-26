«Дональд не остановится в борьбе с коронавирусом»: Первая леди США выступила на съезде республиканцев

По словам Мелании, ее супруг и нынешний президент Дональд Трамп всегда искренен в общении с народом Фото: REUTERS

Главным событием второго дня общенационального съезда Республиканской партии, проходящего сейчас в США, стало выступление первой леди Мелании Трамп.

Появившись перед аудиторией в Розовом саду Белого дома, супруга американского лидера начала свою речь с воспоминаний. Она рассказала, что всегда хотела уехать из коммунистической Словении и мечтала о карьере модели, планируя, как и тысячи девчонок, покорить мировые подиумы. В страну, ставшую впоследствии ее домом, она приехала, когда ей было 26 лет.

По словам Мелании, ее супруг и нынешний президент Дональд Трамп всегда искренен в общении с народом.

«Он любит свою страну и не скрывает этого», - заявила первая леди.

Также она уверена в том, что президент Трамп – лучший выбор для американцев, потому что его работа всегда направлена на улучшение жизни и здоровья жителей США.

«Дональд не остановится в борьбе с коронавирусом, - затронула наболевшую тему Мелания Трамп. – Он и дальше будет искать эффективные методы лечения и работать над созданием вакцины».

Речь супруги Дональда Трампа несомненно впечатлила всех присутствующих, в числе которых был и сам президент. После Мелании несколько слов сказали дети президента – сын Эрик и дочь Тиффани. Они говорили о честности и смелости отца, который бросает вызов устоявшемуся бюрократическому строю страны.

«Ради борьбы за Америку папа пожертвует всем», - считает дочь Трампа Тиффани.

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