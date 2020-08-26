В Уфе построили набережную на реке Белой

Новая набережная на реке Белой появилась в Уфе, кроме того здесь реконструировали 4 920 метров берегозащитных сооружений. Стоимость всех работ составила более 5 миллиардов рублей, из них 3,5 млрд выделили по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

В Уфе территория возле берега реки Белой периодически затапливается паводковыми водами, здесь развиваются опасные физико-геологические процессы. Ситуация усугубляется тем, что в нескольких метрах от бровки берегоукрепления, по всей его длине проходит одна из важнейших транспортных артерий - автодорожная магистраль, которая связывает два городских района, и оба они густо населены. А в непосредственной близи от опасного берега расположены жилые дома и садовые участки уфимцев, проходят линии электропередач.

- Ключевым направлением работы Минприроды России является защита населения от негативного воздействия вод. Важно отметить, что, помимо защиты от паводковых вод, новые берегоукрепления обеспечивают защиту города даже в случае аварии на сооружениях Павловского водохранилища, — рассказывает Советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса России Ярослав Вольпин.

Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, за последние годы особенно высоких паводков не наблюдалось, однако раз в несколько лет Белая разливается довольно сильно. Так в 1998 году уровень воды поднялся более, чем на 10 метров, а в 2007 – на 9 метров.

- Берега были полностью затоплены на высоту всей набережной. Мы не можем гарантировать, что уже на следующий год снова не столкнемся с высокой водой, поэтому сооружение было спроектировано с максимальным запасом, - вспоминает Нияз Фазылов.

Работы по укреплению берегозащитного сооружения и строительству набережной проходили в 4 этапа, начиная с 2013 года. Здесь соорудили берегоукрепления вертикального типа и ступенчатые конструкции, провели покрытие ж/б плитами, засыпку из ПГС за стальной трубчатый шпунт, дренажные короба. На новой благоустроенной набережной высадили зеленые насаждения, обустроили велодорожки, построили сцену и другие рекреационные объекты.