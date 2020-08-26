"Раньше вы такого не позволяли": бывшая жена Павла Прилучного в мокром бикини смутила поклонников

Бывшая жена Павла Прилучного после расставания с актером окончательно раскрепостилась Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После развода жизнь не то что не заканчивается. Она начинает играть новыми яркими красками. Именно это на собственном примере показывает Агата Муцениеце. Бывшая жена Павла Прилучного после расставания с актером окончательно раскрепостилась.

Агата Муцениеце разместила в блоге пикантную фотографию в мокром бикини. Бывшая жена Павла Прилучного продемонстрировала поклонникам не только осиную талию и длинные ноги, но и свою упругую грудь.

"Поймала за хвост последние деньки лета! А вы чем занимаетесь?", - игриво поинтересовалась она у публики.

Смущенные поклонники разделилась на два лагеря. Одни уверены - развод пошел 31-летней звезде сериалов только на пользу. Актриса хорошеет с каждым днем. А подобные кадры лишь вызывают восхищение. Другая часть аудитории напомнила матери двоих детей, что раньше она не позволяла себе подобных провокационных выпадов.

Первой поддержала коллегу Любовь Толкалина, которая и сама частенько радует подписчиков фото в стиле ню. "Все как надо", - со знанием дела отметила бывшая возлюбленная Егора Кончаловского.

Поклонники тоже поспешили высказаться. "Смертельное оружие", "Мокрая и бесстыжая Агата", "Все сдохли", "Раньше вы себе такого не позволяли", "Агата, ты просто бомба", "Ловите на живца?", - интересуются фанаты.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в середине июня 2020 года. Вскоре после расставания актер отправился в Крым с новой избранницей Мирославой Карпович. При этом влюбленные до сих пор стараются не афишировать свои отношения. Однако поговаривают, что звезда сериала "Папины дочки" уже переехала к Павлу в его шикарный особняк, из которого он со скандалом выгнал жену. Видео рыдающей Агаты шокировало публику. Тогда Муцениеце призналась, что их отношениям пришел конец.

Расставание супругов оказалось очень болезненным не только для актрисы, но и для ее теперь уже бывшего мужа. Павел Прилучный отказался в этом году праздновать 33-летие. Актер не скрывает - он переживает трудный период в жизни. "Вообще не люблю отмечать день рождения, а этот год какой-то - совсем не очень… Бывают вещи, которые выбивают из колеи. Но время всегда лечит и ставит все на свои места", - резюмировал он.