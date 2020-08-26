Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки

Пэрис Хилтон рассказала, что несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки Фото: EAST NEWS

39-летняя наследница сети отелей Hilton Пэрис Хилтон рассказала, что несколько лет назад, по совету своей подруги Ким Кардашьян, заморозила свои яйцеклетки. Об этом она сама рассказала The Sunday Times.

- Каждая женщина должна сделать это, чтобы иметь контроль над своей жизнью, а не думать над тем, что – о, боже, мне же нужно замуж. – сказала она.

Светская львица уверена, что будет хорошей матерью, причем хотела бы, чтобы у нее родились близнецы – девочка и мальчик.

Сейчас Хилтон встречается с бизнесменом Картером Реумом. Она уже делилась своими впечатлениями о своем новом избраннике, говоря среди прочего, что он будет лучшим отцом в мире.

- Наконец-то я нашла свою пару, человека, с которым я хочу провести остаток своей жизни и создать семью. – уверена она.

Ранее Хилтон рассказывала, что обожает своих племянниц и что ей нравится образ «крутой тети». У ее сестры Никки Хилтон Ротшильд – две дочери, а брата Баррона тоже есть дочь.