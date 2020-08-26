"Мама в реанимации": Чиновник хотел помочь коллеге из Представительства, но был обманут

В выходной день молодому человеку в Instagram пришло очень тревожное сообщение от его подчиненной Фото: Анастасия ОСИПОВА

Эта история произошла в Москве несколько дней назад. 28-летний Егор В.* работает в Представительстве Пермского края при Правительстве РФ. В выходной день молодому человеку в Instagram пришло очень тревожное сообщение от его подчиненной Татьяны П.*. В нём говорилось, что в семье девушки произошла беда, её мама попала в страшную аварию, сильно пострадала и находится в реанимации. Чтобы её спасти, необходимо как можно скорее провести дорогостоящую операцию. Чиновник не смог пройти мимо беды своей коллеги. Ни минуты не раздумывая, Егор перевёл на указанный в сообщении номер карты почти половину необходимой на лечение суммы. Убедившись, что платёж был осуществлен, взволнованный парень позвонил Татьяне разузнать подробности.

Женщина была удивлена звонку в нерабочее время и, более того, причиной этого разговора. Татьяна сообщила Егору, что её страницу взломали и с членами её семьи всё в порядке, а указанная в сообщении банковская карта ей не принадлежит. После этого чиновник обратился в полицию.

— Неизвестные лица посредством сети интернет ввели пострадавшего в заблуждение, сообщив, что матери коллеги срочно требуется операция стоимостью 190 000 рублей. В ответ на эту информацию потерпевший осуществил перевод денежных средств в размере 85 000 рублей. — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.