Без пяти копеек рекорд: Курс евро чуть не превысил 90 рублей

Продолжающееся ослабление рубля обусловлено исключительно внутренними факторами, связанными с геополитическими рисками Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Доллар и евро рвутся к новым рекордам. С начала этой недели мировые валюты снова прибавили по несколько процентов. Днем в среду, 26 августа, за доллар на Московской бирже давали 75,9 рубля, а за евро – 89,8 рубля. Примечательно, что дороже этого уровня европейская валюта была только четыре с половиной года назад – в феврале 2016 года. Тогда ЦБ зафиксировал официальный курс на уровне 89 рублей 85 копеек. Еще пять копеек - и был бы новый рекорд…

Впрочем, по мнению экспертов, в ближайшее время евро сможет переписать исторический максимум.

ПОЛИТИКА ПЕРЕВЕСИЛА ЭКОНОМИКУ

Ситуация на валютном рынке сложилась и правда странная. Основные экономические факторы указывают на то, что рубль должен дорожать. Во-первых, стоимость нефти превысила 46 долларов за баррель. Во-вторых, на этой неделе пик налоговых выплат со стороны сырьевых компаний. Тем не менее рубль падает. Политические риски в конце августа перевесили объективные экономические факторы.

- Продолжающееся ослабление рубля обусловлено исключительно внутренними факторами, связанными с геополитическими рисками. Напомним, во вторник прошла встреча высокопоставленных представителей американского Госдепа и российского МИДа, где был затронут целый ряд вопросов глобальной и региональной повестки, - говорит Дмитрий Полевой, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций.

- Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов. Иные факторы в текущей ситуации рынком фактически игнорируются. Так, прохождение пика августовских налоговых выплат, а также повышение цен на нефть в связи с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе, смогли оказать рублю лишь краткосрочную поддержку, - Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка.

- Самое главное - это политическая нестабильность в Белоруссии, опасения вызывают страхи того, что все может пойти по негативному сценарии с разрывом торговых отношений с Россией, - добавляет Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эксперты считают, что рубль может еще сильнее ослабиться. Во-первых, в начале сентября исчезнет такой важный фактор поддержки, как выплата налогов экспортерами.

- Фактор проведения компаниями основных налоговых выплат существенной поддержки рублю не оказал, поэтому чувствительность к внешним новостям и событиям далее может только увеличиваться. Снижение рубля может продолжиться до прояснения ситуации с профилем геополитических рисков и возможных угроз, - считает Дмитрий Полевой.

Во-вторых, будет расти спрос на валюту со стороны россиян. Сейчас список стран, открытых для выезда, минимальный. Как только он начнет расширяться, это будет давить на курс нашей валюты. При этом, скорее всего, опережающими темпами будет расти евро. Ситуация в Старом Свете лучше, чем за океаном.

- После публикации позитивной статистики по Германии на глобальных площадках курс евро укреплялся по отношению к доллару США, - поясняет Дмитрий Грицкевич.

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