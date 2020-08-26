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Сын Кости Цзю повторяет путь отца: Тимофей победил австралийца Джеффа Хорна, защитив два чемпионских пояса

Тим Цзю провел хороший поединок против боксера, который однажды победил Мэнни Пакьяо
Евгений НесынЕвгений НесынЕвгенийНесын
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Тим Цзю.

Тим Цзю.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

26 августа в австралийком Квинсленде свой очередной бой на профессиональном ринге провел Тим Цзю, родной сын знаментого боксера Кости Цзю. На кону в поединке против Джеффа Хорна были два пояса - Цзю-младший защищал два звания - World Boxing Organisation Global Super Welter Title и International Boxing Federation Australasian Super Welter Title.

У Джеффа Хорна в активе было в карьере немало, а самая яркая страничка - это победа над чемпионом мира Мэнни Пакьяо. 25-летний сын Кости Цзю подошел к этому поединку в ранге фаворита - его победа оценивалась почти в 70%.

На момент поединка сын Кости Цзю провел 15 поединков, которые проходили в основном в Австралии. И из 15 встреч 11 поединков Тимофей выиграл благодаря нокаутом, а 4 - решением судей. И по ходу встречи с Хорном Цзю-младший несколько раз валил соперника мощными ударами в нокдаун. Но всякий раз соперник вставал и продолжал свой бой. И к концу шестого раунда Джефф Хорн стал просто "виснуть" на плечах у своего соперника. Оборона у австралийца была крайне слаба - Тимофей был очень хорош.

И в итоге после девятого раунда Тим Цзю добился победы - соперник просто отказался продолжать бой. Итог - 16-я победа сына Кости Цзю!

Спорт: БОКС

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