Зрелищный и яркий: На форуме "Армия-2020" прошел международный чемпионат "Дронбиатлон"

Дронбиатлон - это один из самых высокотехнологичных конкурсов Фото: предоставлено пресс-службой

На форуме "Армия-2020" прошел впечатляющий чемпионат «Дронбиатлон». За победу в необычном соревновании боролись команды России, а также совместная команда Турции и ОАЭ.

Дронбиатлон - это один из самых высокотехнологичных конкурсов. При помощи джойстиков и шлемов виртуальной реальности операторы управляют моделями самолетов, вертолетов и квадрокоптеров. При этом скорости беспилотников просто запредельные - дроны разгоняются до 150 километров в час. Соревнования, как правило, проходят в формате командной гонки.

На форуме "Армия-2020" прошел международный чемпионат "Дронбиатлон" Фото: предоставлено пресс-службой

Самая зрелищная часть конкурса - это преодоление препятствий. Пилоты должны на огромной скорости провести беспилотники через арочные ворота, череду флагштоков.

При этом больше всего эмоций у зрителей вызвал этап «Воздушная мишень». На этом испытании пилотам нужно было сбить квадрокоптерами три модели самолета. Особенностями дронов, применяемых на данном этапе, является то, что их размеры достигают одного метра, соревнования проходят на трассе длиной 650 метров, где скорость достигает 100 км/ч, а высота полёта - 7-8 метров.

На форуме "Армия-2020" прошел впечатляющий чемпионат «Дронбиатлон» Фото: предоставлено пресс-службой

В итоге все ступени пьедестала заняли пилоты из России, не оставив соперникам ни единого шанса.