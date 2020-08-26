Алексиевич захотела обратиться за помощью к Путину

Известная своими русофобскими взглядами писательница вошла в Координационный комитет оппозиции и стала одним из лидеров «антироссийского» крыла. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Писательница Светлана Алексиевич отказалась давать показания в Следственном комитете Белоруссии по делу о массовых беспорядках.

- Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным, - заявила она журналистам на выходе из здания. - Я не знаю, вызовут меня еще раз или нет, пока я остаюсь в статусе свидетеля.

Известная своими русофобскими взглядами писательница вошла в Координационный комитет оппозиции и стала одним из лидеров «антироссийского» крыла. Неудивительно, что Алексиевич своим визитом к следователям вызвала большой ажиотаж. Несколько десятков журналистов съехались, чтобы послушать ее рецепт по выходу из ситуации. Но шоу получилось непродолжительным, за пять минут разговора ничего нового писательница не предложила.

- Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис, - предположила Алексиевич. - Я думаю, будут долгие политические рокировки. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить.

Хотя даже к предположению, что Россия может как-то влиять на ситуацию в Белоруссии, она отнеслась крайне отрицательно.

- Здесь должна быть позиция мирового сообщества четкая и понятная, оно должно стоять на своем, - заявила писательница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Твой автомат не стреляет, твой трактор ржавый, - кричат они Лукашенко

А он, почему-то, не сдается. Наш колумнист Дмитрий Ольшанский - о происходящем в Белоруссии (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Светлана Тихановская получила литовскую визу ещё в июле

Где сейчас находится активистка белорусских протестов (подробности)

КСТАТИ

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Президент Белоруссии рассказал, откуда направляют протесты в стране – из США через Польшу (подробности)