Лукашенко для Белоруссии - это пятый элемент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Прошедшие выходные «обнулили» протесты. В бесчисленных язвительных комментариях по поводу появления Лукашенко с автоматом на самом деле сквозила растерянность. Готовности применить военную силу при попытке переворота от белорусского президента всерьез никто не ожидал. Ведь это не «по правилам».

А Батька просто отказался играть по чужим правилам.

«Мирный протест» - проверенная годами технология, которая подразумевает, что государство не имеет права защищаться. Даже когда погромщики уже переворачивают и жгут машины, они остаются под защитой этой магической формулы.

Бывает, что власть действительно впадает в оцепенение и не выходит из него до самого конца. Как это было на Украине в 2014 году.

В Минске же заклинание не сработало. Бело-красный поток грозил затопить город, площади, президентскую резиденцию и казалось не было силы, чтобы его остановить.

Но перед дворцом Независимости этот поток словно наткнулся на невидимую стену. Перед ним стояли шеренги вооруженных белорусских силовиков, а колючая проволока обозначала «красную линию», за которую нельзя заступать, лучше всяких слов и уговоров.

Лукашенко знает толк во власти. Понимает, как она устроена. Где ее источник, сила и жизненный ресурс. Поэтому, помимо армии и военной техники, которая была введена в столицу, по всей стране не прекращаются митинги и шествия сторонников президента.

Психическая атака в виде массовых уличных протестов, которая должна была парализовать и Лукашенко, и всю белорусскую государственную систему, внушить им, что они лишены любой народной поддержки и потому нелигитимны, была встречена мобилизацией его избирателей.

Теперь, когда оппозиционный блицкриг сорван, Лукашенко начнет методично выкорчевывать смуту.

Бессмысленные члены оппозиционного «политбюро» тут ни причем. Они самим фактом своего существования, своей трусостью, пустыми заявлениями дискредитируют все протестное движение.

В первую очередь будут проведены чистки на крупнейших промышленных предприятиях, где оппозиция попыталась организовать забастовки. Внимание силовиков и политического аппарата белорусского президента на ближайшее время будет сосредоточено именно здесь.

Если политически и эмоционально нестабильная молодежь – это естественный и постоянный фактор общественной жизни, на который стоит обращать внимание, примерно так же, как на смену времен года, то попытка организации забастовочного движения – это прямая угроза национальной безопасности и, кроме того, личное оскорбление для белорусского президента.

Александр Лукашенко на учениях под Гродно, август 2020 г. Фото: REUTERS

Главным достижением Александра Лукашенко в глазах не только белорусов, но и огромного числа граждан России и Украины, было то, что он спас белорусскую промышленность от полного разрушения, которое ее должно было неминуемо постигнуть ее в 90-е и нулевые годы.

При этом белорусское машиностроение, легкая, пищевая промышленность все 26 лет методично обновляли свои основные фонды и пережили глубокую модернизацию. Сегодня – это современные, конкурентоспособные компании с агрессивным маркетингом, ведущие упорную экспансию на внешних рынках. Ни белорусские продукты, ни тракторы «Беларусь» в той же России «по разнарядке» давно уже никого покупать не заставляют.

Члены заводских стачкомов будут методично зачищаться, как, несомненно, будет безжалостно пресекаться любые попытки оппозиционной агитации на предприятиях.

Отдельной проблемой для Лукашенко остается IT-отрасль. Объективно все 100 тысяч белорусских айтишников лично обязаны президенту, который создал в Белоруссии эту отрасль «с нуля».

В то время, когда на Украине все ограничилось непрекращающейся иммиграцией из страны программистов, Лукашенко за 10 лет создал реальной работающий высокотехнологический кластер, за который было бы не стыдно ни Сингапуру, ни Южной Корее.

И тем не менее, белорусские айтишники – в массе своей нелояльны белорусскому президенты. С этой профессиональной группой не получится работать только силовыми методами. Белорусской власти придется изобретать «тонкие» методы настройки общественного мнения.

Китай успешно решает аналогичную проблему. Поэтому популярная либеральная мантра о том, что «хайтек и любая несвобода несовместимы» - не более, чем пустая фраза. Еще как совместимы.

Ожидать, что Александр Лукашенко после августа 2020 года начнет какую-то «перестройку» в духе Горбачева, нет никакого смысла. Советская перестройка началась от слабости, от того, что система к середине 80-х начала на глазах разваливаться на части.

Митинг поддержки Лукашенко в Минске. Фото: REUTERS

Белоруссия же из сегодняшнего кризиса выйдет еще сильнее, чем была. Страна обладает развитой и диверсифицированной экономикой, уровень социального государства в Белоруссии остается самым высоким на всей территории бывшего СССР и Восточной Европы, силовые структуры продемонстрировали свою эффективность и лояльность действующему президенту.

И еще одно. Решительность, с которой действует Лукашенко не оставляет никаких надежд на то, Западу удалось «развести» Батьку на украинский сценарий.

Многовекторность? Да. Так это - разумный выбор ответственного национального лидера, который заинтересован в безопасности границ своей страны, доступе к финансовым и технологическим ресурсам и, кроме того, в новых рынках сбыта.

Однако и Лукашенко, и Россия ведут себя сегодня стопроцентные политические и военные союзники.

Несмотря на все сложности, Союзное государство остается железобетонным фундаментом в отношениях двух народов. Для Москвы модель отношений между Россией и Белоруссией является практически выставочным образцом, который Россия предлагает ближайшим соседям. Развитые экономические, гуманитарные, военные связи при полном уважении национальных интересов.

Нет никаких сомнений, что после того, как нынешний кризис разрешится, многие вопросы в будущем Союзного государства снимутся автоматически.

Россия проявила себя как ответственный и надежный старший партнер и союзник.

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