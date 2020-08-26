Третьяковку затопило: Москву накрыл рекордный ливень

В среду столицу накрыло сильным ливнем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице практически весь август был теплым и комфортным. Погода резко испортилась в ночь на 26 августа. Дождь льет без остановки. И, похоже, будет рекорд по количеству осадков.

- Сегодня будет самый ненастный день в текущем месяце. В августе было много солнца, практически не было дождей. И была довольно высокая температура воздуха. Сегодняшний день напоминает, что у нас за окнами уже конец августа, - рассказала «КП» Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Синоптик говорит, что сегодня выпадет значимая часть осадков – до 20 мм, с учетом того, что с начала месяца выпало всего 11-12 мм.

И уже найдено место скопления «большой воды» - метро «Третьяковская». Там уже целое озеро. Добралась вода и до Третьяковской галереи, но не в Лаврушинском переулке, а на Крымском Валу в Парке Горького. В соцсетях появились кадры, как люди продолжают ходить в галерее, рассматривать картины, не замечая лужи и падающие на головы капли. Со стороны может смотреться как заготовленная инсталляция. Не хватает только зонтиков. Но в самой Третьяковке говорят, что из-за сильного дождя произошла протечка крыши.

- В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения, - прокомментировала «КП» Мария Филимонова, менеджер отдела по связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи. – Хранитель, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства.

- А что делать тем, кто купил билеты и не досмотрел выставку? – спрашиваю.

- Посетители, которые были выведены из залов, смогут посетить по имеющимся билетам музей в другой день.

Затопило улицы возле дисконт-центра «Орджоникидзе», площадку под строительство жилищного комплекса в Южном Бутово, ливневки не справляются на Малой Бронной, возле метро «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского». Пробки в городе уже 7 баллов (по данным «Яндекс.Пробки»).

И дожди будут идти до субботы, но уже не такие интенсивные, как 26 августа.

- В субботу уже осадков не ожидается, температура станет около 20-22 градусов. А в последний летний день, 31 августа, осадков не будет, и температура превысит отметку +25 градусов, - говорит Татьяна Позднякова.

- А «бабье лето» будет? – спрашиваю.

- Пока об этом говорить рано. «Бабье лето» у нас ориентировочно с 14 сентября. Судя, по данным Гидрометцентра, сентябрь будет теплым, но нельзя говорить, что такой же сухой, как август. Температура воздуха будет выше нормы, поэтому можно говорить, что в дни «бабьего лета» погода будет вполне погожей.

А в старину, каким будет «бабье лето», определяли по 25 августа. Если дождь, то коротким. Если ясно и сухо, то лето задержится. А погода в столице 25 августа была чудесной – тепло, солнце, ни одной капельки. Так что будем верить и пока не будем убирать далеко в шкаф футболки и шлепки.