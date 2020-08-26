Врачи делают все возможное, чтобы поднять Сергея Соловьева на ноги

Кинорежиссер Сергей Соловьев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 августа у создателя культового фильма «Асса» был день рождения. А неделю назад он оказался на больничной койке. 2 сентября его должны выписать.

- Сергей Александрович находится на реабилитации, - рассказал нам помощник режиссера. – Врачи стараются сделать все, чтобы он поднялся на ноги в прямом смысле этого слова. Встал с инвалидной коляски. Пока с этим возникают некоторые сложности. Шансы, конечно, есть, но многое упирается в силу воли и желание самого пациента.

По словам помощника Соловьева, вчера его близкие пришли к нему в больницу. Отмечать свой день рождения режиссер будет в сентябре.

Напомним, что в январе он попал в реанимацию одной из московских клиник. Из-за сахарного диабета у него на ноге появилась трофическая язва. Пришлось делать серьезную операцию, но ногу удалось сохранить. Уже тогда и близкие, и врачи говорили Сергею Александровичу, что после операции обязательно нужно ходить, бороться со своим настроением. Но он сопротивлялся, это затягивало процесс выздоровления.

Сейчас понадобилась реабилитация. Каждый день Сергея Александровича навещает его третья жена Татьяна Друбич. По словам помощника Соловьева, Друбич почти живет больнице.

Как писали СМИ, проблемы со здоровьем у режиссера начались из-за переживаний. Его студия «Линия кино» задолжала министерству культуры 36 миллионов рублей.

В 2011 году Соловьев задумал амбициозный российско-французский проект. Рабочее название будущей картины -«Елизавета и Клодиль». Это история о том, как в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, из очень обеспеченных семей сбежали из дома, испугавшись страстей, революций и войн. Конечно, исторические катаклизмы их не миновали…

Минкульт выделил студии Соловьева 25,5 миллиона рублей. Но съемки затянулись, проект оказался долгоиграющим. Как говорил режиссер в интервью «КП»: «Фильм почти готов, процентов на восемьдесят. Всех дел - найти немного денег и картина будет закончена».

Деньги так и не нашлись и съемки были приостановлены. В 2017 году министерство культуры подало на студию «Линия кино» в суд за нарушение сроков госконтракта, согласно которому фильм давно должен быть снят. Соловьёв должен был вернуть министерству 25 миллионов рублей. Плюс дополнительно заплатить 9 млн. руб. за просрочку и еще 1 млн. руб. штрафа.

После этого министерство обратилось в Генпрокуратуру с просьбой начать уголовное преследование студии Соловьева. По слухам, личный счёт и активы его компании оказались арестованы.

По словам помощника режиссера, на сегодняшний день долгов у Соловьева нет. Действительно полтора года назад из-за того, что проект «Елизавета и Клодиль» не был завершен, шли судебные тяжбы с Минкультом из-за денег, выделенных на съемки. Хотя долг был давно погашен, но документ, свидетельствующий об этом, потерялся. На какое-то время были наложены ограничительные меры на московскую квартиру Соловьева на улице Большая Бронная. Но потом все платежки нашлись. Теперь ограничения на квартиру сняты. Все вопросы решены. Счета Сергея Александровича не арестованы. Он планирует фильм доснять. Осталось только решить проблемы со здоровьем.