Пандемия ускорила развитие телемедицины в России

Как пандемия изменила систему здравоохранения России? Весьма существенно. Эксперты признают, что в больницах кратно увеличили количество специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы. Просто COVID-19 выступил своего рода катализатором и ускорил принятие нужных решений.

Останавливаться на достигнутом нельзя. Активную роль в донастройке системы здравоохранения играет партийный проект «Здоровое будущее», запущенный четыре года назад «Единой Россией». Обратим внимание, что партия обладает самой разветвленной в стране сетью отделений, информация, которую она получает с помощью партпроекта, становится подспорьем для принятия конкретных решений.

УДАЧНЫЕ НАЧИНАНИЯ ТИРАЖИРУЮТ ПО СТРАНЕ

«Мы со всеми работаем рука об руку — и в Госдуме, и с Правительством, - отметил координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. - Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть задачи, которые не всегда может решить исполнительная власть. Она недостаточно гибкая, у нее не всегда есть достаточная обратная связь. Мы же, в свою очередь, ее обеспечиваем — региональные отделения формируют запрос, который есть и у пациентов, и у профессионального сообщества».

Приоритеты партийного проекта — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения. Проект дает свои плоды — к примеру, детская медицина стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

«Кроме того, мы помним последнее решение Президента о том, что часть налога на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», — напомнил Дмитрий Морозов.

Активисты и волонтеры партпроекта «Здоровое будущее» по всей стране проверяли состояние детских больниц и поликлиник. Им помогают врачи на местах. Высокая степень взаимодействия регионов России становится драйвером развития системы здравоохранения в целом — успешным региональным практикам на заседании общественного совета партпроекта придается определенный статус, и затем их рекомендуют реализовывать по всей стране. Таким образом, масштабирование получили проекты Мурманской («Уроки здоровья»), Липецкой («Горячая линия») и Волгоградской («Онкодозор») областей.

«ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ»

В 2020 году партпроект проверил, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина.

«Мы потратили полгода на подготовку законопроекта — понимали, что в него потом потребуется вносить изменения, но он был необходим для формирования правоприменительной практики. В период пандемии мы стали драйверами модернизации и либерализации этого процесса. Шикарные практики показали Москва, Татарстан, другие регионы — врачи могли проводить онлайн-консультации, осмотры, ставить диагнозы дистанционно», — рассказывает Дмитрий Морозов.

В настоящее время пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.

«События последних месяцев наглядно показали необходимость внедрения новых — и в первую очередь дистанционных, — технологий в здравоохранении. «Единая Россия» еще в начале года призывала расширить возможности телемедицины, сделать ее полноценным инструментом работы с пациентами. Многие наши предложения нашли отражение в новом законе, который позволяет применять телемедицинские технологии при эпидемиях или чрезвычайных ситуациях. Этот закон был оперативно принят на фоне развития пандемии коронавируса при поддержке партии. В то же время телемедицина обладает огромным потенциалом, который следует использовать не только в экстренных ситуациях. Рассчитываем, что ее дальнейшее внедрение пойдет быстрее благодаря «регуляторных песочниц», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.