Дмитрий Шепелев рассказал сыну Платону то, что долго от него скрывал

Дмитрий Шепелев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Шепелев - один из самых закрытых телеведущих. Он крайне редко дает интервью и всего лишь однажды появился на шоу после смерти Жанны Фриске, которая родила ему сына Платона. Артист никогда не комментирует личную жизнь. Однако на днях впервые рассказал о своих мечтах и надеждах.

Дмитрий Шепелев после смерти возлюбленной Жанны Фриске посвятил себя воспитанию единственного сына Платона. При этом телеведущий успешно совмещает отцовские заботы и карьеру. Совсем скоро в эфир выходит его новое шоу, посвященное звездным родителям и их детям. Раньше, по его словам, он скрывал от сына место своей работы. Теперь же все изменилось.

"Я с гордостью и спокойствием могу рассказать сыну, что за работа у меня. Раньше не решался. А теперь даже пригласил его приехать на съемки, увидеть, где я работаю, с кем и как. Очень этим горжусь. Это программа про меня и про мою теперешнюю жизнь", - цитирует RT телеведущего.

Он с восторгом говорит обо всем, что связано с детством, а также о том, что значит для него быть папой Платона: "Время, проведенное вместе, очень важно. Поэтому у нас есть определенные ритуалы. Я обязательно читаю сыну перед сном, мы обязательно вместе завтракаем и, по возможности, ужинаем. Я отвожу его на занятия, обязательно бываю на его тренировках. У нас есть дни, когда мы смотрим кино только вдвоем".

Дмитрий обожает путешествовать вдвоем с наследником и говорит, что они очень близки. "Мне кажется, далеко не всегда взрослые все это делают. Кому-то неинтересно, кому-то некогда. Я же делаю это не потому что надо, а потому что очень люблю быть с сыном", - поведал Шепелев.

Рассказал он и о том, как его близкие реагирую на сплетни о нем. "Тяжело относятся. Я своим родным давно сказал: «Не читайте, что пишут, потому что все врут. Лучше спросите у меня». Лет десять назад сказал. Но пока бабушки и дедушка, мама и папа справляются не очень хорошо. Я отправляю им успокоительные лекарства и стараюсь терпеливо с ними говорить", - признался артист..

Дмитрий мечтает о большой семье. "Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и, чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду «Икарус», а я сижу на переднем сиденье", - резюмировал телеведущий.