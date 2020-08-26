Вратарская школа: российские голкиперы тащат свои команды в НХЛ

Вратарь Андрей Василевский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приятная для нас история пишется сейчас в НХЛ. В трех из восьми командах, продолжающих сражаться за Кубок Стэнли, на воротах стоят русские ребята и спасают свои клубы

Андрей Василевский

26 лет. Рост 193 см. Вес 91 кг. «Тампа Бэй Лайтинг».

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции «Тампа» обыграла «Бостон» (4:3 ОТ) и сравняла счет в серии (1-1). Одним из героев встречи стал российский голкипер Андрей Василевский, для которого эта победа стала 22-й в играх плей-офф. Таким образом, «Большой кот», как называют Василевского в НХЛ, по этому показателю вышел на первое место среди вратарей за всю историю клуба. Андрей обошел таких известных голкиперов, как Бен Бишоп и Николай Хабибулин (по 21-й победе).

В «Тампе», кроме Василевского играют еще два хоккеиста из России – Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, так что - болеем за наших!

Семен Варламов

32 года. Рост 188. Вес 95 кг. «Нью-Йорк Айлендерс»

Варли уже стал героем четвертьфинальной серии плей-офф, где «Айлендерс» сенсационно вынес «Вашингтон» Александра Овечкина (4:1 в серии). Любопытно, что Семен начинал свою заокеанскую карьеру в 2008 году именно в «Вашингтоне», но в 2011 году был обменян в другой клуб. И вот спустя 9 лет Варламов напрямую ответил менеджементу клуба.

Семен Варламов в воротах "Айлендерс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник «Айлендерс» в первом матч серии 1/2 финала Западной конференции победил «Филадельфию» (4:0), а Василевский после очередного «сухаря» был признан первой звездой встречи.

Кстати, если у команд Варламова и Василевского и дальше будут идти дела так же успешно, то они встретятся в финале конференции. Это будет очень интересно!

Антон Худобин

34 года. Рост 180. Вес 88

Худобин получил неожиданный шанс в 34 года, став основным голкипером «Далласа», заменив бывшего первого номера Бена Бишопа. И воспользовался им, пройдя со своей командой уже в полуфинал. А во втором матче полуфинальной серии против «Колорадо Эвеланш» (5:2) Добби и вовсе был признан лучшим игроком матча, даже несмотря на то, что победную шайбу вновь забросил Александр Радулов.

Антон Худобин стал первым номером "Далласа". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, Антон после матча вспомнил, что играл с Радуловым еще в российской «молодежке». А теперь они взяли шефство над еще одним нашим хоккеистом, 23-летнем форвардом «Далласа» Денисом Гурьяновым. Денис, кстати, в последнем матче четвертьфинальной серии против «Калгари» произвел фурор - сделал «покер». ««Даллас» опять тащат русские», - пишут в Америке.