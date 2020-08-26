Бизнес боится не пережить вторую волну коронавируса

Работа официанта в эпоху коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмены со страхом ждут вторую волну коронавируса, которую некоторые специалисты прогнозируют осенью. 77% предпринимателей считают, что если страну опять закроют на карантин, более вероятно, что им придется закрыть свое дело, чем что они смогут продолжить работу по его окончанию. Об этом сообщает аппарат уполномоченного при президенте РФ.

Даже если ковид не перейдет в атаку, проблем у российского бизнеса хватает. Чуть меньше половины (40,54%) предпринимателей уверены, что в конце года не смогут заплатить налоги — в качестве одной из мер поддержки обязательства перед государством отложили на декабрь.

Дело в том, что экономика «выздоравливает» от коронавируса не так быстро, как хотелось бы. Чуть ли не главный показатель тут — спрос. Если народ готов тратиться на товары и услуги, предприятия и фирмы получают прибыль, все работает. Но большинство опрошенных предпринимателей отмечает, что спрос на их продукцию восстановился только на 50%/ Люди явно не готовы тратить деньги.

Несмотря на все это, как отмечают в аппарате уполномоченного, страна выходит из кризиса. По крайней мере положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценивают 26,19% респондентов — то есть больше четверти. Но в июле пессимистов было на 7% больше.