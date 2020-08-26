В России готов искусственный интеллект, который «видит» стены насквозь

«Видеть» всю обстановку на дороге система может за счет эффекта Доплера.

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, специалисты из Симферополя представили на трек «Новые идеи для бизнеса» проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Эксперты посчитали идею перспективной, поскольку технология уже готова: в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) фактически выходит на рынок, уже доступен предзаказ.

Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже о темном времени суток, которое для искусственного интеллекта не является проблемой. Дальность распознавания на открытом пространстве – до 300 метров.

«Видеть» всю обстановку на дороге система может за счет эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети.

ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения. По словам разработчиков, ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если искусственный интеллект распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал.

«Первым человеком, погибшим от беспилотного автомобиля UBER, стала Элейн Херцберг, – рассказывает Владимир Старостин, гендиректор ЭМИИА. – Женщина пересекла путь автомобилю. Он распознал препятствие сначала как неопознанный объект, потом как велосипедиста и затем как автомобиль, но не предпринял никаких действий, так как в ПО был заложен слишком высокий порог распознавания опасных объектов с целью отсеивания ложноположительных срабатываний. Лишь за 1,3 секунды до столкновения машина смогла определить, что необходимо использовать аварийные тормоза. ЭМИИА позволяет беспилотным автомобилям распознать объект намного быстрее и точнее, существенно увеличить безопасность и перейти на уровень автономности 4–5».

Работа над проектом идет давно. Около пяти лет назад у команды были готовы тестовые лабораторные образцы. За последние годы разработали нейросетевое ПО в радиооптике, готовое для внедрения. Авторы планируют в конце 2021 - начале 2022 года выгрузить в магазины приложений сервис, которым могут пользоваться водители или другие разработчики. ПО на одно устройство будет бесплатным, на пять устройств – от 3–8 долл. США, а аппаратные решения (антенны и контроллеры) будут стоить от 8 долл. США.

На B2B у компании тоже есть планы. «Возможно программно интегрировать технологию в конечные продукты, – добавил Старостин. – К примеру, в роутеры Huawei. Конечный потребитель будет получать роутер уже с технологией, а наш доход мы будем получать от Huawei напрямую».