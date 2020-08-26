Резиденты ТОР «Забайкалье» предоставили вакансии жителям региона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Резиденты территории опережающего развития «Забайкалье» помогают улучшить ситуацию с занятостью населения в Забайкальском крае. Предприниматели создали новые рабочие места и предоставили свои вакансии в «Кадровый день», а также направили перечни в Краевой центр занятости населения региона.

Бизнесмены набирают специалистов самого разного профиля, в том числе врачей, диспетчеров, машинистов, инженеров, трактористов, электрослесарей и многих других. На стенде АРЧК представлены флагманы региональной экономики ООО «Мангазея Золото», ООО «Байкальская горная компания», ООО «Голдгеопром», где можно подыскать вакансии с зарплатами от 40 до 160 тысяч рублей.

«Такие мероприятия, как «Кадровый день», являются важнейшим инструментом для встречи работодателей и потенциальных работников. Особенно сейчас, когда экономика региона испытывает на себе последствия распространения коронавирусной инфекции. Агентство оказывает поддержку работодателям Забайкалья, на деятельность которых оказали влияние пандемия и изменения в экономической ситуации», – заявил заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев.

Он добавил, что на сегодняшний день в кадрах нуждается целый ряд строительных компаний. В том числе, вакансии предоставлены резидентами ТОР, компаниями «Голдгеопром» и «Атолл». В связи с этим АРЧК также создает проекты по обучению строителей в соответствии с заявленными требованиями организаций Забайкалья.

За первые два квартала 2020 года АРЧК заключило соглашения с 26 работодателями и помогло трудоустроить 240 человек в регионе.

«Чтобы люди оставались жить и хотели работать на территории Забайкалья, нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. Это одна из целей работы ТОР. За счет 15 проектов инвесторов, которые уже являются резидентами ТОР, будет создано более 5,2 тысяч рабочих мест», - заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Напомним, 20 августа уже во второй раз в Забайкальском крае прошел «Кадровый день» . Площадки для работодателей и соискателей были оборудованы не только в Чите, но и в Борзе, Могоче, Краснокаменске, Петровске-Забайкальске, Нерчинске. Всего в мероприятии приняли участие более семи сотен забайкальцев.