Роспотребназор Забайкалья озвучил позицию по поводу ограничительных мер из-за COVID-19

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Управление Роспотребнадзора Забайкальского края планирует придерживаться тактики отмены всех ограничительных мер с сохранением мер предосторожности. Такую позицию озвучила глава регионального ведомства Светлана Лапа.

Она отметила, что в последнее время люди стали более свободно чувствовать себя в общественных местах, перестали использовать средства индивидуальной защиты, из-за чего возник некоторый рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

«Текущая обстановка характеризуется некоторым увеличением абсолютного числа случаев заболеваний, определенная нестабильность ситуации еще отмечается. Возможен ли возврат на второй этап снятия ограничений? Мы хотели бы придерживаться такой тактики, чтобы идти не к запретам, а к соблюдению мер безопасности», - отметила глава Роспотребнадзора Забайкалья.

При этом Светлана Лапа даже отметила, что в регионе в скором времени могут разрешить проведение развлекательных и культурных мероприятий.

«В ближайшее время рассмотрим возможность разрешить проведение массовых мероприятий, но с ограничениями по количеству участников, соблюдением других необходимых мер», - добавила главный санитарный врач Забайкальского края.

Однако глава ведомства подчеркнула, что если местные жители не будут максимально ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих, носить маски и перчатки в общественных местах, это может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки. А как следствие, придется ужесточить и карантинные меры.

Напомним, в настоящее время Забайкальский край находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. В регионе сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим в общественных местах и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

Так, ранее стало известно, что режим изоляции для забайкальцев в возрасте старше 65 лет решено было продлить до 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

«Срок действия режима самоизоляции в Забайкальском крае для жителей региона 65 лет и старше продлили по 18 октября включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Забайкальского края», - говорится в сообщении пресс-службы.