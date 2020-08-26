Анастасия Костенко вырвала алименты у бывшей жены Дмитрия Тарасова

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Костенко с 5 августа 2020 года будет получать алименты на двух своих дочек от Дмитрия Тарасова. Модель добилась такого решения суда в июле. Главным во всей этой эпопее остаются два вопроса - разведены ли супруги в настоящее время или красавица вырвала алименты у первой жены футболиста Оксаны Пономаренко. Ведь очевидно, что теперь женщина будет получать гораздо меньше денег от своего бывшего.

Скандал с алиментами Дмитрия Тарасова вышел на новый уровень. Третья жена футболиста Анастасия Костенко два месяца назад пообещала бороться за достойное обеспечение свои маленьких дочек от спортсмена. И свое слово сдержала.

Времена, когда Тарасов зарабатывал десятки миллионов рублей в год, играя за "Локомотив", давно канули в Лету. С переходом спортсмена в казанский "Рубин" доходы футболиста значительно сократились. Примерно в это же время Костенко родила дочь, ставшую для Дмитрия третьим ребенком.

Казалось бы, сумма алиментов на старшую дочь Ангелину, рожденную в браке с Оксаной Пономаренко, должна быть уменьшена. Но не тут-то было. Оказывается, суд учел доходы Костенко, заработанные на рекламе в Instagram, и приписал их супругу модели. Отныне Тарасов должен выплачивать старшей дочке Ангелине, рожденной в браке с Пономаренко, четверть своих доходов плюс 104 тысячи дополнительно (нынешняя зарплата Дмитрия в "Рубине" составляет 500 тысяч рублей).

Результат слушания сильно возмутил Костенко, и она не стала молчать. "На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство», старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они как никто должны быть окружены заботой государства!", - разразилась она гневным постом в блоге.

И решила действовать. Подала 6 июля иск к Дмитрию Тарасову о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. И выиграла.

Решение суда по иску.

Теперь остается выяснить, развелась ли Настя с мужем или пошла на такой шаг, как взыскание алиментов, чтобы бывшая Тарасова получала меньше.

Стоит подчеркнуть, что ранее адвокат Умалат Сайгитов, представлявший сторону Тарасова, заявил: "У Дмитрия и Анастасии общий счет. Я им предлагал размежевать имущество и счета. Все это было в одной куче, поэтому у суда была возможность маневра. До судьи все доводилось в письменных пояснениях".