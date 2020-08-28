Как снизить ставку по кредиту до нуля

Получить кредит в банке сейчас можно с беспроцентной отсрочкой на полгода. Фото: АО «Почта Банк»

Кредит – штука неоднозначная. С одной стороны, хочется жить только на свои и никому не быть должным. С другой, всегда хочется большего и сразу. Тогда без кредита не обойтись. Рассказываем, как брать в долг с минимальной переплатой.

1. Старайтесь брать рассрочку везде, где можно. Тогда переплаты банку не будет совсем, или ее возьмет на себя другая компания: на весь срок или на его часть. Так, например, делают при продаже бытовой техники или автомобилей.

2. Чтобы получить более низкую ставку по кредиту, переведите зарплату или пенсию в тот банк, где планируете брать кредит. Банк будет видеть ваш основной доход и сможет и сумму кредита увеличить, и дать льготную ставку.

3. Будьте «активным» клиентом – банки это ценят. Например, Почта Банк снижает ставку на 2 п.п., если вы ежемесячно тратите по карте или в мобильном приложении более 10 тыс. руб. Сумма небольшая, а выгода ощутимая.

4. Если у вас есть старый кредит или даже два, рефинансируйте их в другом банке и получите более низкую ставку, увеличьте сроки и измените суммы ежемесячных выплат.

5. Если вы пользуетесь «кредиткой», следите за грейс-периодом. Если успеете погасить кредит полностью в течение льготного периода, проценты банку не заплатите. Ищите длинный грейс-период (например, 120 дней).

6. Теперь беспроцентный период есть не только в кредитных картах, но и в потребительских кредитах. Берите или рефинансируйте кредит под 0% годовых. Ищите выгодные спецпредложения банков. К примеру, по опции «Ноль сомнений» от Почта Банка можно получить отсрочку по уплате процентов на полгода. В течение шести месяцев нужно лишь платить по 0,5% от суммы кредита.

- К примеру, если вы берете кредит на 300 тысяч рублей на 5 лет, то при подключении опции «Ноль сомнений» платеж по кредиту в течение полугода составит всего 1500 рублей в месяц, а после окончания беспроцентного периода - 6700 рублей, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Григорий Бабаджанян, член правления, директор по продуктам и технологиям АО «Почта Банк».

Другими словами, стандартный платеж останется прежним. При погашении кредита по графику может лишь немного удлиниться срок кредита.

- Если вы взяли кредит на 60 месяцев и активировали беспроцентный период «Ноль сомнений» в день заключения договора, то общий срок погашения кредита составит 64 месяца. Но не за счет начисления процентов! А потому, что в беспроцентный период сумма ежемесячного погашения основного долга меньше, чем предусмотрено плановыми платежами, - говорит Григорий Бабаджанян.

СПРАВКА «КП»

Программой «Ноль сомнений» могут воспользоваться и те, кто берет новый кредит, и те, у кого уже есть кредит в другом банке. Вы можете прийти в Почта Банк и получить новый заем для погашения старых долгов. Бонусом - выгодные условия и «кредитная остановка» на полгода. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Срок – до 60 месяцев. Акция распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года.

Более того, при желании в течение беспроцентного периода клиент может вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку. А чтобы сравнить со стандартными условиями, мы сделали наглядный расчет.

Ремонт в квартире? «Ноль сомнений»!

Вот реальный случай из жизни. Сергей и Анна давно хотел сделать ремонт в квартире. Во время карантина оба перешел на удаленку, и стало очевидно, откладывать больше нельзя: надо менять сантехнику, класть плитку в ванной, покупать ребенку новый удобный рабочий стол для занятий. Да и время как раз есть. Сергей был готов к тому, что на ремонт будет нужен кредит – тысяч 300. Но останавливала нестабильность на работе после пандемии – вдруг сложно будет платить? Настоящим выходом стала «кредитная остановка» на полгода от Почта Банка, в течение которой выплаты будут минимальными – по 1500 руб. А за это время на работе все наладится, а может, даже найду новую, решил Сергей. Теперь у него – ноль сомнений!

Фото: Shutterstock

Два в одном

В семье Самойловых важное событие – свадьба единственно дочери. Решено было подарить им домашний кинотеатр. Но 2 года назад Самойловых-старшие брали кредит для строительства бани на даче и еще не полностью расплатились по нему. Брать новый кредит было страшновато. Но оказалось, что есть отличный выход – рефинансирование в другом банке на более выгодных условиях. Взяв кредит в Почта Банке на 300 тыс. руб. по более низкой ставке, они не только погасили полностью свой старый кредит, но и купили подарок молодым. А самое главное – они подключили беспроцентный период на полгода «Ноль сомнений», чтобы платить всего по 1500 руб. в месяц. Это здорово помогло снизить нагрузку на семейный бюджет.