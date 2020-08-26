«Где деньги? Известно где - в оффшорах»: Путин раскритиковал работу Башкирской содовой компании

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

О ЛЮДЯХ МОЖНО ПОДУМАТЬ?

Одним из самых эмоциональных моментов заседания президента с членами правительства стала почти 10-минутная речь Владимира Путина о конфликте, разгоревшемся в Башкирии. Противостояние местных жителей и «Башкирской содовой компанией», намеревавшейся взять в разработку еще одну гору, дошло до уровня главы государства. Но президент посмотрел на происходящее под своим углом.

Он обратил внимание, что практически вся прибыль, которую компания получает, разрабатывая российские полезные ископаемые, выводится из страны. Ни в инвестиции, ни в социальную сферу не идет почти ничего.

- Можно бы было подумать о людях, которые работают на вашем предприятии?! - возмутился Путин. - Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. В 2019 году БСК заработала 45 миллиардов рублей, а инвестировала только 2,5 миллиарда. Где деньги? Известно где - в оффшорах! Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры и на кипрские счета, во Францию, Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги.

Президент обратил внимание и на то, что доля государства в компании, составлявшая более 60%, за несколько лет была размыта почти вдвое.

- Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение, - поручил Путин. - Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной мере правы. Нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства.

Август 2020 года, активисты, выступающие против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией, на баррикадах. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

ВАКЦИНА ДЛЯ ЛУКАШЕНКО

Кроме этого на совещании президенту докладывали о подготовке к новому учебному году и о борьбе с коронавирусом.

- 27 стран мира захотели приобрести российскую вакцину, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Постепенно открывая различные сферы деятельности и отрасли, нужно все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, - глава государства попросил быть аккуратнее в снятии противоэпидемиологических мер. - Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны и новой вспышки.

Напомнил Путин о своей договоренности с Александром Лукашенко предоставить Белоруссии вакцину одной из первых в мире.

- Мы с Александром Григорьевичем обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат, - сказал президент.