В московском метро выбрали лучшего машиниста

Первое место занял машинист электродепо "Планерное" Ермухан Сариев

В Московском метрополитене назвали лучшего машиниста электропоезда. Им стал 26-летний машинист электродепо "Планерное". Борьба за первое место развернулась нешуточная. Всего в конкурсе профессионального мастерства соревновались более 500 человек.

Состязание между машинистами метро проходило в рамках общегородского конкурса "Московские мастера", ежегодно организуемого Правительством Москвы. Финал конкурса состоялся 25 августа в электродепо "Лихоборы". За победу боролся 21 машинист. Это лучшие представители профессии, выигравшие отборочные этапы конкурса в каждом электродепо.

Сначала конкурсанты справились с первой практической частью состязания на подвижном составе.

Затем в финальной теоретической части участники отвечали на традиционный тест из 25 вопросов.

В тройке победителей:

- первое место занял машинист электродепо "Планерное" Ермухан Сариев;

- второе место - Владислав Бурцев из электродепо "Владыкино";

- третье место - Павел Шубин из электродепо "Варшавское".

Каждому вручили диплом, награду и подарок. Для них учреждены денежные призы в 300, 200 и 150 тысяч рублей. Такое решение принял Оргкомитет по проведению городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", включив профессию "Машинист электропоезда метрополитена" в первую группу перечня профессий, для победителей которой полагаются денежные суммы.

Помимо этого, руководство метрополитена утвердило дополнительные премии участникам, которые заняли 4, 5 и 6 места. За 4 место – 50 тысяч рублей, за 5 место – 40 тысяч рублей и за 6 место – 30 тысяч рублей.

Напомним, в Московском метрополитене работает более 5 тысяч машинистов. Конкурс профессионального мастерства "Машинист электропоезда метрополитена" не только позволяет им показать свои знания и накопленный опыт, но и повысить свое мастерство.

«Машинисты Московского метрополитена - это сплоченная команда единомышленников, увлеченных любимым делом, для которых "машинист электропоезда" - это не просто профессия, а призвание", - подчеркнули в Московском метрополитене.