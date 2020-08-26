Москвичи смогут протестировать вакцину от коронавируса

Принять участие в столичной программе исследований российской вакцины смогут 40 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Москвичи могут принять участие в тестировании. Для этого нужно оставить заявку на участие на mos.ru. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. Проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет, - написал Сергей Собянин.

Вакцина есть. И тестировать ее начнут именно в Москве. Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. Бесплатно. Но не все-все. Будет отбор. Врачи изучат заявки и пригласят для участия только тех, кто подходит по медицинским показаниям.

Об испытуемой вакцине известно, что она прошла уже две стадии клинических исследований: у пациентов появились антитела (то есть, формируется иммунитет) и препарат переносится, как обычная прививка.

Как будет проходить тестирование?

- на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц,

- бесплатно,

- полгода участники будут находиться под постоянным медицинским наблюдением,

- врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий,

- нужно будет вести дневник самонаблюдения (мобильное приложение),

- выдадут электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.

Кто может стать участником вакцинирования?

- лица старше 18 лет,

- нет симптомов ОРВИ,

- не болели COVID-19.

Важно

Где оставить заявку и узнать подробности программы? Перейдите по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав зарегистрировал сухую вакцину от коронавируса: что это и зачем нужна такая форма, объяснил эксперт

Препарат выпущен в виде лиофилизата, и для его регистрации проводились отдельные клинические исследования, рассказал kp.ru кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)