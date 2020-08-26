Не пускают в дверь, лезьте через окно

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Всероссийский командообразующий форум «Рубеж 2020» проходит в Калужской области с 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек со всей страны, с которыми сегодня первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел видеоконференцию. С первых слов высокий чиновник выразил благодарность всем, кто в условиях пандемии коронавируса не остался равнодушным к нуждам старшего поколения и помогал доставлять пожилым и одиноким людям продукты питания, лекарства и все необходимое. Сердечное «спасибо» от Администрации Президента прозвучало и в адрес тех, кто ликвидировал последствия ЧС, которыми оказался так «богат» этот необычный и непростой год.

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» молодые энтузиасты помогали врачам организовывать обсервации по всей стране, обеспечивали сам медперсонал «красной зоны» горячим питанием, защитной экипировкой…Каждый подставлял свое плечо, как мог. Падающих от усталости после нескольких смен медиков ребята развозили по домам – даже такая подмога не была лишней. Любое участие было кстати и ценилось на вес золота – любые свободные руки, каждые быстрые ноги, все сметливые и догадливые головы и отзывчивые сердца.

Как известно, вирус COVID-19 и сейчас не отступил… К тому же природа выкидывает коленца то так, то сяк – где-то льют дожди и выходят из берегов реки, а где-то все горит…В результате аварии разливается нефть, происходят обрушения построек…Поэтому сводные отряды «Молодёжки ОНФ» продолжают работать в ряде областей и районов России, где их помощь особенно нужна: в Иркутской области, в районах, пострадавших от наводнения и от пожаров, в городе Тулуне, в Норильске.

Выступая перед молодой аудиторией, Сергей Кириенко особенно подчеркнул, что мир изменился вследствие такой мощной вспышки коронавирусной инфекции, и эти изменения нельзя игнорировать. Буквально каждому из нас пришлось делать этический выбор: как себя вести, чтобы остановить распространение инфекции и уберечь себя и других людей. Правительства всех стран мира тоже стояли перед непростой дилеммой: сохранить здоровье и обеспечить безопасность граждан, но для этого нужно было вводить ограничения, или максимально оттягивать введение особых мер, чтобы не обрушить экономику.

- Для нас важнее всего стали жизнь и здоровье людей, - заявил Сергей Кириенко. – Именно этим руководствовался Президент страны, когда принимал стратегическое решение и вводил меры ограничения. Режим самоизоляции обеспечил спасение многих тысяч жизней. Второй важной задачей было спасать экономику. Период пандемии показал хороший пример успешного взаимодействия волонтеров и государства. Проект «Мы вместе», который объединил тысячи неравнодушных людей, продемонстрировал, что в сложной ситуации мы не разбегаемся каждый по своей норке, а объединяемся и помогаем друг другу. И «Молодёжка ОНФ» внесла в реализацию данной задачи огромный вклад.

Сергей Кириенко отвечал на поступающие вопросы. Так, участница команды из Омской области Анастасия Ерахтина спросила, нельзя ли поставить дело таким образом, чтобы муниципальные власти видели в общественниках не порицателей, а союзников, и чтобы они быстрее реагировали на ситуацию и энергичнее принимали решения, от которых зачастую зависит качество жизни людей. Время раскачки прошло. Мир стал намного динамичнее, мобильнее, оперативнее. Того же требует и от властей. Девушка привела пример, когда немедленное реагирование местных администраций было бы всем на пользу, но инертность чиновников мешала как следует позаботиться о людях. В период пандемии региональная команда взяла под шефство небольшое село Никитино, где не было продуктового магазина, и население оказалось без продовольствия. Участникам «Молодёжки ОНФ» пришлось еженедельно доставлять местным жителям продукты, лекарства и вещи первой необходимости. А параллельно они вели переговоры об открытии торговой точки. И даже предпринимателя нашли, который не отказался взяться за торговлю. Но «муниципалы» все тянули с окончательным решением. В результате с большими трудностями маленький магазинчик был открыт, хотя всем было понятно, что он позарез нужен и, как можно, быстрее.

Сергей Кириенко выразил надежду, что муниципалитеты уже осознали и прочувствовали новые ритмы и темпы жизни, поняли, что общественники не только выискивают проблемы, но и помогают их решать, а, значит, со временем – и уже скоро – взаимодействие наладится на всех уровнях власти.

- Если необходимо, включать все уровни и ветви власти, - наставлял юных граждан с активной жизненной позицией первый «зам» Руководителя Администрации Президента РФ . - Не решают в мэрии – идите в правительство региона. Не слышат там, обращаетесь к руководству в Москву, и мы включим все ресурсы, чтобы решить вопрос. Спасибо, что достояли до конца и помогли людям, - еще раз поблагодарил молодежь Сергей Кириенко.