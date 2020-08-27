Не жизнь, а сказка: москвичи делают эльфийские уши, змеиные языки и живут во дворцах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Быль за сказкой не угонится, но очень старается, учитывая, что за деньги можно купить почти все. «Комсомолка» собрала приметы времени, которые люди явно перетянули из фантастических рассказов.

ХИРУРГИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕЗАТЬ УШИ

— Наша молодежь сходит с ума! Последние два года участились запросы на эльфийские уши. Месяц назад приходили две подруги и упрашивали сделать операцию за любую цену, — рассказала kp.ru управляющий директор Института пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник. — Мы не выполняем эту операцию, так как считаем, что это не является эстетически красивым.

Исправить форму ушей, если у человека, например, лопоухость, не сложно. 40 тысяч рублей и час под местной анестезией. Но модифицировать ушную раковину в угоду сомнительным представлениям о прекрасном серьезные хирурги не берутся.

— Еще приходят уроженцы Кавказа и просят сделать, будто они в драке уши сломали. Считают, что это добавляет им мужественности. Такие операции мы также не выполняем.

К слову, стандартами красоты москвичи до сих пор считают Меган Фокс и Анджелину Джоли. Однако к ним прибавились наши Василисы Прекрасные — телеведущая Виктория Лопырева и бизнесвумен, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

Но запрос на эльфийские уши есть, а значит рынок отвечает. Несколько тату-салонов, которые делают змеиный язык и загоняют импланты под кожу, согласны выполнить операцию. Сами они называют это бодимодификацией (body — тело с англ.).

— 25 тысяч рублей, если с нашей анестезией. Сможете достать обезболивающее сами (рецептурный препарат, — прим.авт.), то 20 тысяч. Уши не вытягиваются, а срезается часть хряща, чтобы получить острую форму. Но все бесполезно, если после модификации, — слово «операция» собеседник старательно избегал, — вы не будете фиксировать уши пластырем. Иначе они расползутся и получится уродливая форма.

— Люди, которые хотят изменить внешность, могли получить детскую травму, — говорит семейный психотерапевт Саша Строгонова. — Например, родители постоянно приводили в пример другого ребенка. Измениться нередко пытаются жертвы сексуального насилия — отторгают свое тело. Впрочем это может быть и запоздалый детский бунт: хочу эпатировать публику чтобы на меня посмотрели. Все это говорит о нестабильной самооценке. Это прожорливое существо, которое не будет сытым. За эльфийскими ушами и прочими сказками последуют новые желания. Нужно искать корни травмы.

ДВОРЦЫ ЗАКАЗЫВАЮТ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ

Еще один атрибут сказки — царские палаты. Недавно силовики нагрянули в дом проректора столичного вуза Алексея Гришина. Он проходит по делу о преднамеренном банкротстве. Убранство особняка на Рублевке не хуже, чем в Версале. Если посмотреть объявления на рынке элитной вторичной недвижимости Москвы, то большинство квартир будут с канделябрами, золотыми обоями и колоннами.

— У большинства состоятельных людей мнение, что нет ничего лучше дорогой классики. Помпезность предпочитают заказчики от 45 лет, которые достигли успеха в бизнесе и придерживаются консервативных взглядов. Винтажные дорогие детали и натуральные материалы: золото-серебро, антиквариат, кожа, дерево. Люди с Востока предпочтут колонны, лепной декор, ковры, камины, перламутровые оттенки в интерьере, — рассказала московский дизайнер Хилари Гор.

Дом бывшего проректора на Рублевке напоминает дворец. Фото: кадры оперативной съемки

За советом люди при деньгах обращаются к дизайнерам, но если экономят на профессионале, то часто получают пошлость и аляповатость. Цены на услуги профессионалов начинаются от 2000 рублей за «квадрат». Это лишь разработка проекта без дальнейшего сопровождения. Сам ремонт стоит не один миллион рублей.

— Когда появляются деньги, человек начинает доказывать себе, что богат, через убранство и автомобили. Возможно, в детстве такие люди жили в нужде. Состоятельные нередко заказывают себя в образах дворян викторианской эпохи или римских правителей (то есть портреты - ред.). Аристократы голубых кровей в нашем представлении люди образованные, богатые, имеющие слуг. Те, кто не знал бед. Стремление подражать им — свидетельство низкой самооценки, желания возвысить себя. Обратите внимание, что люди не изображают себя роботом будущего, они обращаются к образам минувших эпох, — объясняет психотерапевт Саша Строгонова.

СОВРЕМЕННЫЙ ПРИНЦ ПОЛУЧАЕТ 200 ТЫСЯЧ

Какого королевича сегодня представляют себе москвички, рассказывает сваха. Если раньше у дам был популярен образ спонсора, который решит все проблемы, то сегодня его вытеснил мужчина со стержнем.

— После 30 женщины понимают, что принцев на всех не хватает. Поэтому ищут мужчину, с которым можно шагать в будущее. Он должен смотреть на нее не как на автомат по производству детей, а как на человека мыслящего. Запрос не на принцев, а на королей, — говорит директора брачного агентства «Импульс» Галина Карасева.

Желаемый уровень дохода дамы также обозначают — от 200 тысяч в месяц. Но сваха призывает претенденток на трон не разевать рот на чужой карман. Ведь к деньгам мужчина пришел сам и ему не просто будет делить их с кем-то малознакомым.

— В брачное агентство приходят чаще всего дамы от 37 лет. Если дети взрослые, такой легко найти пару. Если есть маленькие дети, то придется приложить определенные усилия. Женщинам старше 45 лет искать спутника сложнее. Дама должна быть ухоженной.

Выбирают себе принцесс через сваху и кавалеры. Для 30-летних важна внешность и секс. В возрасте за 40-50 на первый план выходит финансовая независимость спутницы.

— Лучше всего, чтобы это был пассивный доход от сдачи недвижимости. В представлении мужчин старшего возраста она должна иметь средства на свои расходы и посвящать время избраннику. При этом не засиживаться дома и не выносить мозг.

Услуги свахи в Москве в среднем стоят от 20 до 35 тысяч рублей. На поиск партнера уходит два-три месяца.

КСТАТИ

Как в Москве попасть в архитектурную сказку

Дом Перцовой (м. «Кропоткинская», Курсовой переулок, 1) называют «Домом-Сказкой». Модерновое здание с элементами неорусского стиля. Фасады и подъезды декорированы сказочными мотивами. Внутрь попасть нельзя, так как там находится департамент МИД. Но пофотографироваться на фоне никто не запрещает.

Измайловский кремль (м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 73ж). Здесь воссоздана атмосфера русского подворья. Вход на территорию бесплатный, но есть музеи, куда нужно покупать билет. Фотосессию нужно согласовать по телефону 8 (495) 215 54 37.

Дом Игумнова (м. «Октябрьская», Большая Якиманка, 43 ст1) еще один мозаичный особняк в псевдорусском стиле. Там сейчас французское посольство. По легенде купец построил его, чтобы жить с любовницей, но когда узнал об измене пассии, замуровал ее в стенах. Внутрь не пустят, но снаружи смотреть и фотографировать можно.

Рядом находится Дом-терем (1-й Хвостов пер., 5), который построили в конце 90-х годов прошлого века. Внутри офисы и квартиры.

Двор по басням Крылова (м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, 2) возник среди рядовых многоэтажек на восточном крае красной ветки метро. Рекомендуется к посещению с детьми.