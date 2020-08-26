"Локомотив" сыграл против "Ахмата". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" в поединке против "Ахмата" должен был пройти серьезную проверку. При новом тренере команды Марко Николиче лидером клуба стал полузащитник Алексей Миранчук - именно этот брат забивал больше всех голов при балканском наставнике. Но в столичном дерби против "Спартака" Леша получил травму, так что на игру с грозненским клубом в стартовом составе у "Локо" появился только лишь Антон.

А вот "Ахмат" под началом Андрея Талалаева смотрится довольно интересно. Последним серьезным проектом наставника были подмосковные "Химки", которые благодаря ему вышли в Премьер-Лигу после 11 лет прозябания на задворках российского футбола. В Грозном у Талалаева потихоньку отстраивается интересная команда.

Не успели как следует войти в игру как футболисты, так и зрители - произошел гол! Уже на 3-й минуте Владимир Ильин, убежав от защитника "Локомотива", мощно пробил в дальний угол ворот Гильерме и вывел "Ахмат" вперед - 1:0! После этого пошла равная игра, но перед самым перерывом гости снова точно попали по воротам "Локомотива" - точным ударом отметился Артем Тимофеев. Этот игрок был в начале сезона взят в аренду у московского "Спартака". И "гол в раздевалку" - хорошая игровая практика для молодого игрока. Итог первого тайма грустен для "Локомотива" - гости из Чечни выигрываю 2:0!

Но на старте второго тайма активно вошедший в игру беларус Лисакович падает в штрафной "Ахмата" и судья ставит пенальти. Антон Миранчук на 48-й минуте точен - 2:1. Казалось, что вновь в матче появилась интрига. Но нет - Бернард Бериша через 10 минут забивает "Локомотиву" третий гол и, празднуя гол, падает на колени и раскланивается. "Ахмат" повел в счете 3:1!

Нет-нет, это еще не все. На 77-й минуте игры с навеса Лисаковича Гжегош Крыховяк головой вколачивает второй мяч в ворота гостей - 3:2. 13 минут до конца основного времени - и интрига вновь стала крутой. Доигрывал матч "Ахмат" с двумя удалениями - гости успели нафолить на 4 предупреждения. Но - выиграли 3:2!

В воскресенье, 30 августа, у "Локомотива" - последний матч перед перерывом на игры сборных. Дома клуб Марко Николича примет питерский "Зенит". А вот "Ахмат" сразу же после этой игры встретится у себя дома со столичным ЦСКА.