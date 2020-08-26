«За него объявлена награда»: на главного свидетеля в деле Ефремова открыли охоту

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все причастные к делу Ефремова с нетерпением ждут 31 августа: в этот день защита артиста должна наконец представить обещанные доказательства его невиновности. В суд собирается явиться ключевой свидетель из Анапы, который должен был выступить ещё несколько дней назад, но что-то пошло не так.

- Вы не представляете, что творится, - признался kp.ru адвокат Ефремова Эльман Пашаев. - На этого человека объявили охоту, разыскивает полиция - уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника.

Именно на этого таинственного мужчину делает ставку адвокат Пашаев. По словам юриста, показания свидетеля способны развалить в суде уголовное дело.

- Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП. И водителя тоже видел! - заверил одиозный защитник, не став раскрывать, тот ли это «известный, непростой человек», о котором он говорил ранее. - Не торопите события, скоро вы все узнаете.

Между тем, сам Пашаев сейчас вызван на очную ставку по делу о мошенничестве.

- Это старое дело трехлетней давности. Я там всех посадил, а они заявляют, якобы я у них деньги брал, - возмущается Эльман Пашаев. - Сначала было 1,5, теперь 2 миллиона, которые мне передали то ли в кафе, то ли в офисе. Глупость какая! Я готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.

Юрист уверен, что его таким образом специально отвлекают от дела Ефремова, чтобы выбить из колеи. Мол, три года никаких новостей не было, а теперь за него «взялись». В свою очередь оппонент Пашаева - адвокат Александр Добровинский уже заявил прессе, что у того «около восьми уголовных дел, которые он пытается представить как месть за Ефремова».

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Пока судебный процесс над Ефремовым поставлен на паузу (следующее слушание состоится уже 31 августа), адвокаты с обеих сторон развлекают публику громкими заявлениями. Эльман Пашаев уверяет, что ему угрожают, и просит защиты у главного следователя страны; Александр Добровинский интригует заявлениями о некой новой «сверхинтересной» информации по делу. Раскрыть карты юрист должен был в интервью журналисту Евгению Додолеву на канале «Москва-24», однако, так и не сделал этого (подробности)