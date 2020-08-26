Нужна просушка полов: когда откроется Третьяковская галерея

Очередь у здания Третьяковской галереи на Крымском валу, 2016 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая Третьяковка на Крымском Валу днем 26 августа экстренно закрыла двери для посетителей. Виной стал сильный ливень. Вода лилась в выставочные залы. Пока посетители деликатно обходили лужи, в Третьяковке быстро принимали решения по спасению картин. Спустя несколько часов появились официальные заявления.

- Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения, - сказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

Причины ЧП также скрывать не стали - произошла серьезная протечка крыши, из-за чего произошел одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя.

Посетители, которые купили билеты, не слишком обрадовались, когда им сказали, что нужно покинуть помещение. Но им тут же пообещали, что они смогут прийти и досмотреть выставку в любой день.

- Посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день, - сказали в Третьяковской галерее.

Устранять воду с помощью тряпок стали сразу, но нужны основательные работы, чтобы устранить причины протечки. Одна из версий – неудачный ремонт крыши, который завершили недавно. Теперь нужно делать повторно, но качественно. В Третьяковке рассказали, что помощь предложил строительный концерн, который входит в Попечительский совет музея. Помочь готов и страхователь всех произведений постоянной экспозиции Третьяковской галереи.

Конкретно

Когда откроется Третьяковская галерея?

- 27 августа - выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»,

- 27 августа - выставка «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» (для бесплатного посещения),

- 28 августа - залы выставки «НЕНАВСЕГДА. 1968-1985». Потребуется просушка полов,

- закрыта выставка «Шедевры из Казани. К 100-летию. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан» и постоянная экспозиция Новой Третьяковки. Нужны ремонтные работы в залах.

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