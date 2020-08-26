Актриса Наталья Андрейченко перенесла две клинические смерти

Актриса Наталья Андрейченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино. Ее до сих пор зовут не иначе, как Мэри Поппинс. Именно роль в музыкальном фильме-мюзикле режиссера Леонида Квинихидзе "Мэри Поппинс, до свидания" принесла ей всесоюзную славу в 1984 году. Но на пике популярности звезда экрана бросила все и уехала искать счастья за океан. Она 12 лет живет в Мексике и занимается духовными практиками.

Наталья Андрейченко рассказала о том, как ей живется на чужбине. Вот уже много лет актриса практикует сыроедение. "Мясо в нашем организме не переваривается. Давайте вспомним Библию. Из-за чего весь сыр-бор начался: из-за мамонта или из-за яблока? Правильно, из-за яблока, мы рождены травоядными. А когда человек ест мясо, оно задерживается в организме на 72 часа, начинает там гнить, и токсины распространяются по всему организму. Отсюда и плохое настроение, и тяжесть, и болезни. Как человек, переживший две клинические смерти, я знаю, о чем говорю", - огорошила она признанием.

В 50 лет Андрейченко прошла первое в своей жизни очищение организма на воде. По ее словам, это позволило ей избавиться от зависимостей. "Я прошла сложный путь из бездны человеческих страстей и зависимостей, из которых, кажется, выхода быть не может... У каждого человека свой выбор, и он может оказаться правильным для этого человека. Только потом не удивляйтесь, почему придет какая-то болезнь и почему это случится раньше, чем могло бы, почему вы станете выглядеть хуже, будучи совсем молодым", - цитирует ее 7 Дней.

После специального курса актриса теперь не может есть никакую отварную еду. Ей сразу становится плохо. Как говорит ее врач, Наталья стала настоящим сыроедом.

"Курить я бросала три раза - по десять лет не притрагивалась к сигаретам. И постоянно хотелось закурить. Мне помогали великие целители, это была очень и очень длинная история. Все это страшная болезнь… Точно вам скажу: женский алкоголизм неизлечим, у нас совершенно по-другому устроен организм, не как у мужчин. Болезнь сконцентрирована не только там, она уже распространена по всему телу. Оно говорит: «Дай, дай, я хочу» - и побеждает. Спасение и лечение - только в очищении организма", - поведала знаменитость.