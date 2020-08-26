Главный тренер «Зенита» предложил говорить об арбитрах либо хорошо, либо ничего

Игрок "Зенита" Вильмар Барриос получил красную карточку в матче чемпионата России по футболу между командами "Динамо" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петебрург). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После центрального матча, в котором «Зенит» потерпел от «Динамо» первое поражение за 11 месяцев, обе команды оказались недовольны судейством. Питерская команда уступила в Москве, но не упустила лидерство в Премьер-лиге. У «Зенита» - 12 очков, у «Спартака» и «Сочи» - по 11, у «Динамо» и «Ахмата» - по 10.

Матч оказался довольно грубым. В ходе игры было показано 11 желтых карточек и 2 красных. Дважды в игру вмешивался ВАР. Сначала судьи не назначили пенальти в пользу «Зенита», а потом с поля был удален защитник «Динамо» Скопинцев. Впрочем, вскоре судьи уровняли составы - полузащитник «Зенита» Барриос также увидел красною карточку. Но главный тренер Сергей Семак отказался комментировать судейство и удаление своего игрока. «Многие решения судей удивили. Но давайте так: о судьях либо хорошо, либо ничего», - заявил Семак после игры.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я с ним в этом соглашусь. Или вы хотите, чтобы меня оштрафовали?», - поддержал своего коллегу главный тренер «Динамо». При этом Кирилл Новиков заметил, что в протоколе будет отмечено, что «Динамо» тоже недовольно судейством, и не согласно с удалением Скопинцева.

Кроме того, Сергей Семак отметил, что ранняя замена Дзюбы, который ушел с поля на 70-й минуте, связана с необходимостью разнообразить игру. А также на результат повлияла травма Дриусси – нападающего «Зенита» унесли с поля на носилках. «Это большая потеря для нас», - отметил Семак.

Так что в плотном графике матчей не только ни один тур не обходится без ошибок судей и спорных решений ВАР, но и без серьезных травм ведущих игроков. Напомним, что ранее повреждения получили лидеры «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. Причем Баринов сможет вернуться на поле только через полгода. Возможно, у Дриусси такое же повреждение.