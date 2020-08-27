«Юра, ты зачем с Валей третий раз венчался?»: сын вдовца Легкоступовой раскрыл тайну исчезновения яхтсмена и ответил на обвинения

Валентина оформила разрешение на работу в Испанию — они с Юрием собирались жить на Тенерифе Фото: СОЦСЕТИ

54-летняя певица Валентина Легкоступова и 57-летний мастер спорта международного класса, яхтсмен Юрий Фирсов обвенчались в Крыму в июле. Через месяц 14 августа исполнительница хита «Ягода – малина» умерла в московской больнице. Окончательные выводы о причине смерти звезды озвучат следователи после завершения проверки, получения окончательных выводов экспертизы. Предварительная версия – певица на рассвете пошла в ванну, поскользнулась на мокром полу, упала и ударилась головой. За помощью не обратилась – не увидела поводов для беспокойства. Возможно потому, что Валентина с Юрием отмечали медовый месяц в своей столичной квартире. Потом позвонили и попросили дочь певицы отвезти их в наркологическую клинику, где время от времени Фирсов «приходил в себя» после алкогольных возлияний. Легкоступова и Фирсов в наркологической клинике провели несколько дней, им проводили привычную в таких случаях терапию. При поступлении у Валентины не обнаружили тревожных симптомов травмы, и жалоб по этому поводу не было, а потом звезде вдруг стало плохо – кома, перевод в специализированную клинику. Врачи диагностировали последствия черепно-мозговой травмы: гематому, ушиб головного мозга. Эта история стала шоком для близких и коллег Валентины, которая никогда ранее не была замечена за употреблением спиртных напитков – яркая, веселая Легкоступова была в хорошем настроении без всякого «допинга».

Теперь вдовец Легкоступовой планирует один отправиться на международную регату, где они с Валей планировали отмечать пышно свадьбу с друзьями. Но пока Юрий Фирсов уехать в Турцию не может – ждет окончательных выводов следователей. Вдовец за это время выслушал множество обвинений в свой адрес: были и справедливые упреки, и клевета. У Фирсова двое детей от предыдущих браков – взрослый сын и 16-летняя дочь, отношения у них отличные, поэтому за отца заступились.

Юрий Фирсов с Валентиной Легкоступовой Фото: СОЦСЕТИ

Сын вдовца Даниил Фирсов говорит, что созванивался с отцом и Валентиной часто, в том числе после свадьбы - и все у них было прекрасно: «Конечно, отдыхали после медового месяца. Юрий никогда в жизни никого пальцем не тронул, мухи не обидел и даже меня – как бы я себя не вел». Даниил говорит, что теперь на его отца вешают множество несправедливых обвинений: «Говорят, что он сбежал с больницы. Это вранье, он ушел искать Валентину, потому что приехали они вместе реабилитироваться в клинику. И когда Юрий узнал, что Валентина была переведена в более тяжелом состоянии – он побежал ее искать. Туда его соответственно не пустили. Никуда он не сбегал, ни от кого не скрывался!» Фирсов-младший записал обращение, в котором разъяснил ситуацию с травмой Валентины – после падения поводов для беспокойства не было, так как спустя время было решено ехать в наркологическую клинику: «Валентина ехала в такси, пела песни, они были с Юрием во время того, как приехала ее дочь. И если бы были какие моменты с моим отцом – она бы это сказала. Но отец мой ее очень сильно любит, и ни в каком бы состоянии он бы Валентину пальцем не тронул. Она скорее всего упала, потому что сами знаете как алкоголь действует на организм…»

16-летняя Василина (дочь Юрия Фирсова) также записала обращение в поддержку отца: «Неужели никто не может понять, что когда ты пьешь длительное время – ты легко можешь упасть? Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой…»

Желание детей вдовца защитить отца от травли понятно. Еще более понятна скорбь дочери Валентины Легкоступовой, Анэтта не пустила на отпевание мамы ее последнего мужа. Анэтта говорит, что ее мама раньше не употребляла алкоголь, и не понимает – почему не была вызвана «Скорая».

Сын вдовца Даниил Фирсов объяснил, что в наркологическую клинику Валентина с Юрием и дочкой ехали в такси — Легкоступова пела, ни на что не жаловалась Фото: СОЦСЕТИ

Друзья по яхтенному спорту ждут Юрия Фирсова в море – на регатах, говорят, что под парусом он теперь найдет спасение. Многие призывают вдовца не уходить в запой. Но нашлись и такие друзья, кто в обсуждениях трагедии в социальных сетях раскрыл личные тайны Фирсова. К примеру, Андрей Арбузов сообщил, что если для Валентины это было первое венчание, то для Юрия третье – но он это не стал афишировать: мол, Легкоступова таких подробностей не знала. Валентина была в курсе отношений любимого мужчины с бывшими женами, а вот про венчания он не рассказывал. Юрий Фирсов никак не прокомментировал данное заявление. Между тем вдовец начал вчера получать сообщения такого плана: «Юра, ты зачем с Валей третий раз венчался?»

Кто-то продолжает обвинять Фирсова в том, что он претендует на квартиру Легкоступовой – это не так: вдовец не собирается заявлять права на наследство. Сейчас яхтсмен разбирает фото и видео с женой – за девять месяцев знакомства их оказалось не так уж и много. Из-за карантина Фирсов застрял в Турции, откуда на всех парусах по морю летел к своей Вале… Подруги Вали плачут: «Лучше бы он остался этим летом в Турции…»