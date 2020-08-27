Светлана Иванова пришла на премьеру «Вратаря галактики» с дочкой, а Екатерина Шпица – с сыном

Екатерина Шпица с сыном Германом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера отечественного фантастического блокбастера «Вратарь галактики». Картина выходит в широкий прокат 27 августа. Накануне посмотреть новый российский фильм о приключениях в космосе пришли звезды отечественного кино.

Режиссер Джаник Файзиев с женой, актрисой Светланой Ивановой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Джаник Файзиев снял семейное кино, которое будет одинаково интересно и детям, и взрослым. Неудивительно, что на показ звезды привели своих наследников. Супруга режиссер Джаника Файзиева Светлана Иванова приехала вместе с дочкой Полиной. Впрочем, на этот раз главной звездой премьеры была не Светлана, а именно 8-летняя Полина – она дебютировала в фильме отца.

8-летняя Полина дебютировала в фильме отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Шпица тоже пришла на премьеру не одна, а вместе с сыном Германом. Вместе с детьми в зрительном зале появился Оскар Кучера, актриса Светлана Пермякова - с дочкой Варварой. Показ посетила и министр культуры РФ Ольга Любимова, отметившая, что «Вратарь галактики» — «очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают». К слову, 39-летняя глава Минкульта тоже привела на премьеру детей – сына Никиту и дочь Варвару.

Министр культуры РФ Ольга Любимова с сыном Никитой и дочкой Варварой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Действие картины развивается в Москве 2071 года. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва - в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Игру обожают жители целой галактики, кроме главного героя, который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную.

Оскар Кучера с детьми. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме снялись и молодые исполнители, и уже маститые актеры. Например, Евгений Миронов появляется на экране в довольно необычном образе - он перевоплотился в белокурого инопланетянина. Актриса Елена Яковлева сыграла мать главного героя, с ног до головы покрытую татуировками. К слову, тема наколок для самой Елены – довольно болезненная: ее сын Денис Шальных сделал себе несколько десятков татуировок, ими покрыто даже лицо молодого человека. Сама Елена на премьере не появилась, а вот Денис пришел оценить новую работу мамы. В зрительном зале он сидел вместе с друзьями.