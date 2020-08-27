Бархатный сезон эпохи коронавируса: Цены и погода на курортах России, Абхазии, Турции

В России самый большой спрос, конечно же, на Сочи и Крым Фото: Анна САДОВНИКОВА

Бархатный сезон нынче – совсем не тот, что давеча. Раньше выбирали: в Дубай или на Кипр полетим, в Таиланд или Тунис? Сейчас вариантов немного. В сентябре – черноморские курорты России и соседней Абхазии. И, разумеется, Турция.

В Ростуризме бодро обещают, что сезон на российских курортах продлится до ноября. Да, отчасти этому поспособствует программа кешбэка. Туры с компенсацией (от 5 до 15 тысяч рублей) в Крым и Краснодарский край, а также в Ставрополье, Калининград и Алтай, можно было купить лишь на даты после 1 октября (до сих пор еще можно, акция идет до 23 часов 59 минут 28 августа).

Кому важно сэкономить – конечно, воспользуются, и поедут на юга поздней осенью. Но для большинства отпускников критичней все-таки погода: теплое море и гарантированное солнце. И тут до ноября дотянуть сложно, даже помножив кешбэк на глобальное потепление. Есть шанс, что осенью Россия возобновит сообщение еще с какими-то курортными странами. Главная надежда – на Эмираты и Черногорию, которые давно уже открыли границы для наших граждан. Но пока исходим из того, что есть.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Вам потеплее или подешевле?

КОММЕНТАРИИ ТУРОПЕРАТОРОВ

Отпускники хотят пляжа и зрелищ (то есть экскурсий)

- В России самый большой спрос, конечно же, на Сочи и Крым. Благодаря акции с кешбэком продажи на внутренних направлениях выросли 20-25%, - оптимистично настроена Дарья Домостроева, PR-директор “Интуриста”. - Причем только на черноморских курортах, но и в санаториях Кавминвод, а также в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Татарстане. В Калининградскую область туры покупают на октябрь и начало ноября (это один из регионов, где кешбэк можно получить за поездки после 1 октября, не раньше. Хотя купаться в Балтийском море в это время уже явно холодно. - Ю. С.). Берут и экскурсионые туры, и просто отдых в санаториях и отелях на побережье Балтийского моря.

В Калининградскую область туры покупают на октябрь и начало ноября. Хотя купаться в Балтийском море в это время уже явно холодно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из зарубежных курортов вне конкуренции Турция. Осенью туристы летят не только на море, бронирут также экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию.

- Спрос на бархатный сезон в России растет по ряду причин: доступность отдыха в нашей стране (цены начинаются от 20-25.000 рублей на человека); независимость от курса валют;

понятные правила пребывания и требования к безопасности; большой выбор – можно поехать и на выходные, и на неделю, и дольше, - поделились с “КП” подробностями эксперты Национального туроператора “Алеан”.

Из зарубежных курортов вне конкуренции Турция Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В “Алеан” составили свой рейтинг осенних туров:

1. Пляжный отдых в Сочи, Анапе, Крыму, а также в Абхазии.

- Абхазия открылась для туристов позже российских курортов, но сейчас активно наверстывает упущенное. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос 2 раза, в отелях заняты 90% номеров. Почти во всех популярных гостиницах Гагры и Пицунды уже нет мест на сентябрь, - признают в “Алеан”. - Реальнее найти размещение в Сухуме и Новом Афоне. Стоимость перелета на Черное море очень демократична – авиабилеты из Москвы в Сочи на 1 – 8 сентября, например, можно купить за 7 тысяч рублей, с багажом.

2. Санаторный отдых. Самые востребованные оздоровительные программы – восстановление иммунитета, снижение веса, антистресс.

3. Экскурсионные поездки и активный туризм.

- Растет интерес к регионам, которые раньше не пользовались особенной популярностью у туристов. К Башкирии, например, с ее водопадами, пещерами, горами, реками, озерами, лесами, лечебными курортами.