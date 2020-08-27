Из Свинки Пеппы в Фитнес-Пеппу: бразильский политик обиделась и похудела

По словам женщины, в достижении результата ей помогли сила воли, целеустремленность, а также операции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Депутат Конгресса Бразилии Джойс Хассельманн за время карантина похудела на 20 кг после того, как ее назвали Свинкой Пеппой. Теперь она называет себя Фитнес-Пеппой. Об этом Хассельманн рассказала в своем Instagram, сопроводив пост фотографиями.

По словам женщины, в достижении результата ей помогли сила воли, целеустремленность, а также операции, сделанные по медицинским показаниям.

«Тем, кто нападал на меня, кто пытался меня унизить, разрушить эмоционально, кто проклинал меня, кто лгал обо мне – большое спасибо. Я превратила вашу ненависть в любовь к себе. Вам не только удалось меня уничтожить, вы сделали меня сильнее», – ответила хейтерам в соцсетях Хассельманн.

Теперь она не только занимается политикой, но и делится диетическими рецептами, а также советами по правильному питанию и образу жизни.

42-летняя Джойс Кристина Хассельманн начинала свою карьеру как журналист, позже занялась общественной и политической деятельностью.

В 2017 году ее называли самой влиятельной женщиной на политической арене Бразилии, в 2018 году она заявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборах в Сенат, но спустя несколько месяцев решила баллотироваться в Палату представителей. На этот пост она была избрана огромным количеством голосов (свыше 1 млн.), став самой популярной женщиной, когда-либо занимавшей эту должность в Бразилии.