Камни, петарды, слезоточивый газ: В США снова начались массовые беспорядки

Беспорядки в городе Кеноша вспыхнули после того, как офицеры полиции серьезно ранили темнокожего американца
Фото: REUTERS
В США началась новая волна протестов и связанных с ней массовых беспорядков.
Эпицентром волнений стал штат Висконсин, а поводом для выступлений граждан послужила стрельба офицеров полиции по темнокожему американцу Джейкобу Блейку.
Тысячи манифестантов требуют привлечь полицейских к ответственности и провести тщательное расследование инцидента. Во время беспорядков уже погибли два человека и минимум один ранен. Личности погибших до сих пор не установлены.
В США снова начались массовые беспорядки
Фото: REUTERS
Для разгона митингующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, участники беспорядков закидывают правоохранителей камнями, петардами и бутылками с замороженной водой. Президент США Дональд Трамп заявил, что направит для подавления митингов нацгвардию и федеральные войска.
Инцидент с Блейком произошел в минувшее воскресенье в городе Кеноша. Полицейские произвели несколько выстрелов в афроамериканца, который, по информации СМИ, пытался разнять двух дерущихся женщин. В результате у 29-летнего Джейкоба Блейка поврежден позвоночник, что грозит ему пожизненным параличом, также пострадали желудок и кишечник.
В США началась новая волна протестов и связанных с ней массовых беспорядков
Фото: REUTERS
Власти Кеноши, население которого насчитывает немногим более 100 тысяч человек, ввели комендантский час и патрулирование улиц для пресечения мародерства.