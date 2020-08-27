В США задержали подростка, подозреваемого в убийстве двух протестующих в Висконсине

Беспорядки в городе Кеноша вспыхнули после того, как офицеры полиции серьезно ранили темнокожего американца Фото: REUTERS

По информации американских СМИ, в штате Иллинойс, который соседствует с охваченным беспорядками Висконсином, задержан 17-летний Кайл Риттенхаус, подозреваемый в убийстве двух человек во время протестов в городе Кеноша.

Сообщается, что юноша вызвался добровольцем, чтобы помочь полиции в защите собственности от беспорядков.

В соцсетях обнаружены фото Риттенхауса, на которых он позирует с полуавтоматической винтовкой. По предположению правоохранителей, именно из этого оружия были застрелены двое протестующих.

После стрельбы подросток сбежал из Висконсина, однако был задержан в соседнем Иллинойсе, и на данный момент ожидает передачи его властям родного штата.

Судя по странице юноши в Facebook, он является сторонником Дональда Трампа, а также поддерживает движение Blue Lives Matter, выступающее в поддержку сотрудников полиции.

Беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули после того, как офицеры полиции серьезно ранили темнокожего американца Джейкоба Блейка. В ходе массовых протестов два человека были убиты.

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