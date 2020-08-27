«Юридически они коллекторы, а по сути — бандиты»: почему выбиватели долгов продолжают бесчинствовать

Для возврата долгов по-прежнему используются прямой шантаж, угрозы, грубость, насилие, устрашение и методы психологического воздействия Фото: Shutterstock

«НАДО БРАТЬ ПОД КОНТРОЛЬ»

Бедами россиян, попавших в руки злостных коллекторов, всерьез озаботились на самом высоком уровне. Разобраться с непрофессиональными борцов с проблемными долгами потребовал Владимир Путин. На совещании с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая с недавнего времени контролирует часть этого рынка, президент возмутился: «Это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль».

В Госдуме отреагировали моментально: разработан законопроект, который призван ужесточить ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Черные коллекторы-одиночки смогут сесть за решетку на пять лет, а участники банд вымогателей - на срок до 12 лет.

4 ЗВОНКА И 16 СМС В МЕСЯЦ

И это притом, что в 2017 году деятельность коллекторов уже серьезно ограничили. Так, в месяц они могут приходить к должникам и звонить им не больше 4 раз, прислать не более 16 смс и строго в дневные часы. Причем тревожить полагается только самих должников или их поручителей, нельзя беспокоить родных или близких. Также с просрочкой более четырех месяцев можно отказаться от общения с коллекторами. В таком случае те могут только слать письма или взыскивать долг через суд. Коллекторские агентства теперь могут нарваться на серьезный штраф от 20 до 200 тысяч рублей, а за повторное предписание их могут исключить из специального госреестра, что лишает их права на законную деятельность.

Неужели они до сих продолжают бесчинствовать? Истории о том, как работники с проблемной задолженностью терроризируют детсады https://www.samara.kp.ru/online/news/3678514/, изводят жертв психологически или вовсе обстреливают заемщиков с детьми продолжают шокировать публику.

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НА ОДНО ОФИЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО — ПЯТЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ

Глава ФССП Дмитрий Аристов доложил президенту, что пока они контролируют только часть коллекторского рынка — официальные агентства, которых в стране насчитывается 321. На них за 3,5 года составлено 7 тысяч протоколов, назначено штрафов на 235 млн руб. Остальные — это микрофинансовые организации, у которых этот вид деятельности не основной, а дополнительный. И их в пять раз больше, чем специальных агентств - 1606. На деятельность коллекторов от МФО поступило половина всех жалоб. Всего с 2017 года от россиян поступило 80 тысяч претензий.

Разобраться с непрофессиональными борцов с проблемными долгами потребовал Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

ДЫРЯВЫЕ МЕСТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По словам Аристова, контролировать всех коллекторов поможет новый закон, который готовят с прошлого года.

И его в первую очередь ждут сами коллекторы. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев — сопредседатель рабочей группы, в рамках которой идет обсуждение этого законопроекта. В разговоре с «КП» он добавил, что коллекторской деятельностью занимаются не только агентства и МФО, но и банки, которых насчитывается около 400.

- Нужно убрать противоречивые или дырявые места в законодательстве. К примеру, профессиональные коллекторы должны хранить записи разговоров с клиентами 3 года, а микрофинансовые организации — только 6 месяцев. А в банке хранить разговоры вовсе не обязаны, - говорит Мехтиев. - А статья КоАП 14.57 о защите прав должников исключает кредитные организации, то есть банки из под мер ответственности. Если есть дырка, туда вода и потечет. Поэтому нужно унифицировать законодательство и сделать его единообразным для всех. Мы, коллекторы за равные права, одинаковые обязанности, пропорциональную ответственность.

«МЫ НЕ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ»

- То есть возмущение людей и властей на совести у нелегальных коллекторов?

- Мы не говорим, что мы совсем белые и пушистые, у нас тоже есть штрафы - 7 тыс. постановлений за 3 года и штрафов на сотни миллионов, - отвечает глава НАПКА. - Но когда говорят, что все это коллекторы, ну, извините. Если кто-то назвал себя коллектором, пошел и ограбил магазин, виноваты все коллекторы?

Глава коллекторской ассоциации подчеркнул, что официальных коллекторов не столько волнуют штрафы — в среднем каждый из них тянет на 35 тысяч рублей, и это не не так чувствительно — сколько то, что за два штрафа могут исключить из реестра. Поэтому они вводят такие технологические инновации, которых нет даже у банков.

Эльман Мехтиев — сопредседатель рабочей группы, в рамках которой идет обсуждение нового законопроекта. Фото: Николай Галкин/ТАСС

РОБОТАМ-КОЛЛЕКТОРАМ НАЗНАЧАЮТ СВИДАНИЯ САМИ ДОЛЖНИКИ

- Коллекторские организации, которые входят в нашу ассоциацию, контролируют 90% рынка. Большинство отказалось от выездов. И давно используют роботов, - продолжает Мехтиев. - И поверьте, многие мужчины-должники пытаются назначить женщине-роботу свидания. Робот не будет грубить, хамить, использовать ненормативную лексику и лишний раз названивать. Также у нас резко возросло количество обращений в суд.

Откуда же тогда эти вопиющие случаи? Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян не отрицает, что по-прежнему используются прямой шантаж, угрозы, грубость, насилие, устрашение и методы психологического воздействия.

- Не банки, а другие организации могут передавать проблемные долги некомпетентным, непрофессиональным и, в некоторых случаях, криминальным структурам. Под предлогом взимания долгов приходят бандиты и пытаются выколачивать их психологическим или физическим давлением, - констатирует Тосунян. - Это недопустимо. Это дискредитирует кредитные организации и финансовый рынок. Создается впечатление, что так действуют все, что банки - это бандиты, кровопийцы. Да, у нас много проблем с должниками. Да они бывают недобросовестными и пытаются уйти от платежей. Но это не повод, чтобы в диалоге использовались криминальные способы.

ПОЛИЦИЯ СПОКОЙНО ОТНОСИТСЯ К СООБЩЕНИЯМ О ШАНТАЖЕ

Однако, по словам эксперта, пытаться выбивать задолженности силой или запугиванием могут и коллекторы с официальным статусом.

- Юридически они оформлены как коллекторы, но по стилю поведения они бандиты. По аналогии, когда в человек, работающий в правоохранительных органах занимается преступной деятельностью. Это не означает, что из-за единичных случаев следует клеймить всю систему, - убежден президент банковской ассоциации. - Тех, кто под брендом коллекторов действует незаконно и переходит грань, нужно выкорчевывать, потому что это преступники. И это уже сфера деятельности правоохранительных органов. Но они очень спокойно относятся, когда люди сообщают им об угрозах, шантаже и давлении. Мол, пока не убили, не приедем. ФССП имеет статус близкий к правоохранительным органам, чтобы пресекать действия не коллекторов, а бандитов, которые пользуются термином коллекторы. Но это не столько функции ФССП, сколько МВД и соответствующих служб.

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