Реставраторы нашли в крысиных гнездах тысячи старинных артефактов

Фото: Youtube

Старинная усадьба Оксбург-холл в британском графстве Норфолк давно нуждалась в масштабной реставрации. Это здание в тюдоровском стиле было построено примерно в 1482 году сэром Эдмундом Бедингфельдом, представителем одного из самых знатных британских родов. Усадьба входит в список главных достопримечательностей Англии.

Почти сразу же после начала реставрационных работ ученые нашли там нашли уникальные артефакты, которые были спрятаны… в крысиных гнездах под половицами чердака.

Археологи обнаружили лоскуты расшитого золотом шелка и религиозные манускрипты XV века, времен династии Тюдоров.

Ученые полагают, что находки могли принадлежать самому Эдмунду Бедингфельду. В те времена королевская власть преследовала католиков, поэтому Бедингфельдам и другим приходилось скрывать свои религиозные взгляды и хранить в тайне соответствующие атрибуты.

Усадьба Оксбург-холл в британском графстве Норфолк. Фото: Youtube

«Мы надеялись узнать больше об истории дома и заказали анализ краски, исследование обоев и настенных росписей», - рассказал управляющий музея-усадьбы Рассел Клемент. – Но то, что мы неожиданно нашли, превосходит все наши ожидания. Это уникально!»

Одному из рукописных манускриптов, который обнаружили исследователи, более 600 лет. Это «Королевские псалмы», датируемые 1568 годом. В Британской национальной библиотеке имеется его копия, но оригинал, несмотря на время, сохранился в идеальном состоянии.

«Все найденные вещи говорят о том, что семья Бедингфельдов была очень набожной, - продолжает Рассел Клемент. – Сейчас, когда мы открылись после карантина и готовы снова принимать посетителей, уникальные артефакты займут достойное место в нашей экспозиции».

Реставрация усадьбы Оксбург-холл стоимостью почти 8 млн. долларов началась в 2016 году. Планируется, что работы закончатся в будущем году.