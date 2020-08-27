В Магаданской области модернизируют здравоохранение и построят завод по производству рефрижераторных контейнеров

В минувшие выходные в подмосковной Кубинке стартовал международный форум «Армия 2020», который уже в шестой раз проводит Минобороны России. В работе мероприятия, показывающего достижения оборонно-промышленного комплекса страны, приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В деловой программе форума губернатор Магаданской области Сергей Носов и заместитель генерального директора Ростеха Александр Захаров подписали соглашение, в рамках которого холдинг «Швабе» займется модернизацией системы здравоохранения региона.

ПЯТИЛЕТКА ОБНОВЛЕНИЯ

«Материально-техническая часть здравоохранения нуждается в модернизации, - пояснил губернатор. - Мы знаем о состоянии инфекционной больницы (бывшего санатория «Взморье») и детской инфекционной больницы, расположенной в здании бывшей школы. Нужны новые, необходимо строить и оснащать их современным оборудованием отечественного производства. Это касается и нового родильного дома».

Сергей Носов подчеркнул, что для региона очень важен стратегический партнер, который обладает возможностями для движения вперёд опережающими темпами.

«Взаимодействие между предприятиями Ростеха и Магаданской областью планомерно развивается, - пояснил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев. - Заключенное сегодня соглашение позволит нам выйти на новый уровень, главным образом, в реализации проектов по повышению технологичности и доступности медицинских услуг в данном регионе. Для достижения поставленных целей мы намерены применить существующие наработки и ресурсы. И мы не исключаем расширения действия этого партнерства в интересах и других отраслей, включая городскую инфраструктуру».

Госкорпорация Ростех при участии «Швабе» уже занимается комплексной модернизацией системы здравоохранения региона. В 2019 году 28 лечебных учреждений области оснащены программно-аппаратными комплексами и медоборудованием с функцией телемедицины. В пятилетней перспективе существенно обновится региональная система медучреждений и будут внедрены стандарты единой информационной системы здравоохранения.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кроме того, там же на международном форуме «Армия-2020» губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в присутствии вице-премьера федерального правительства Юрия Борисова подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, рассматривается возможность совместного проекта по производству отечественных рефрижераторных контейнеров.

Причем, губернатор отметил, что подписание документа стало возможным в результате планомерной работы на протяжении двух лет.

«Мы всегда думали и работали над возрождением промышленности в Магаданской области, созданием новых рабочих мест для колымчан, и я очень рад что сделаны первые серьезные шаги в этом направлении, - сообщил Сергей Носов. - Ожидаем уже в сентябре визит в Магадан генерального директора «Уралвагонзавода» для поиска площадки. Производство рефрижераторных контейнеров – это возможность экспорта нашей рыбной продукции на внутренний рынок и за границу».

Ранее «Уралвагонзавод» выиграл тендер на разработку рефконтейнера отечественного производства, который объявило Министерство промышленности и торговли. Это делается для снижения зависимости отечественных предприятий-перевозчиков от закупок иностранной продукции. На данный момент рефконтейнеры, которые используются в России, в основном поставляются из Китая.