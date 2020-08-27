Большое интервью Владимира Путина 27 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин даст большое интервью 27 августа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин даст большое интервью 27 августа, сообщает "Россия 24". Трансляция начнётся в 14:00 по московскому времени. Интервью с президентом проведёт Сергей Брилёв.

Пресс-служба Кремля пока не опубликовала детали беседы Путина с журналистом.

Напомним, традиционная прямая линия с президентом была отменена в этом году из-за пандемии коронавируса, но Путин за это время выступил с несколькими обращениями к гражданам России. Все они были посвящены обстановке в стране на фоне пандемии, нерабочих дней и режима изоляции во всех регионах.

Кроме того, в каждом обращении Путин объявлял о новых созданных правительством мерах поддержки для бизнеса, граждан и медицинских работников.

Также во время пандемии транслировалось несколько совещаний президента с главами профильных министерств и членами Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.