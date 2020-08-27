Бойкот в НБА: сразу несколько команд не вышли на игры в знак протеста

Запланированные игры в НБА не состоялись из-за протеста игроков. Фото: REUTERS

В НБА вновь отменены все матчи. Только уже не из-за коронавируса, а из-за своеобразной стачки, организованной несколькими командами.

В среду, 26 августа, первыми отказались выходить на паркет баскетболисты «Милуоки». Они заперлись в раздевалке, после чего и их соперники из «Орландо» покинули разминку. Поводом к такому демаршу стала стрельба по афроамериканцу Джейкобу Блейку в штате Висконсине - мужчина отказался подчиниться требованиям полиции. Сейчас Джейкоб, получивший в спину несколько пуль, находится в больнице и парализован, а темнокожая Америка бурлит. Вот и в НБА, где большинство баскетболистов имеют афроамериканские корни, присоединилась к этой своеобразной забастовке.

Как потом выяснилось, в этот день были отменены все пятые четвертьфинальные матчи плей-офф, а некоторые баскетболисты выступили с заявлениями.

Вот что сказал лучший игрок последних лет Леброн Джеймс:

«Мы, чернокожие американцы, напуганы. Это просто ужасно. Когда ты выходишь из дома, ты не знаешь, вернешься ли ты туда. Если вы говорите, что полицейские не могли усмирить и задержать его (Блэйка) без стрельбы, значит, вы лжете. Вы лжете не только мне, вы лжете каждому чернокожему.

На видео четко видно, что у них были все возможности, чтобы остановить его, они могли сбить его с ног, могли схватить, сделать все что угодно. Но почему-то всегда доходит дело до выстрелов?

Игроки не ограничились забастовкой, главные звезды лиги выступили с заявлениями. Фото: REUTERS

Считаю, что огнестрельное оружие – это огромная проблема в Америке. Его используют не только для охоты. Нам кажется, что идет охота на чернокожих», - сказал Леброн Джеймс, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Высказываются в том же духе не только знаменитые игроки, но и некоторые темнокожие тренеры. Ситуация усугубляется тем, что ее уже начинают использовать в предвыборной гонке соперники Трампа, обвиняющие республиканцев в том, что они в это время проводят свои съезды, как бы не замечая событий. Эту мысль в жесткой форме высказал и наставник «Клипперс» Док Риверс.

Вскоре тренер, у которого отец был полицейским, получил поддержку бывшего президента США демократа Барака Обамы:

«Я поддерживаю игроков «Милуоки» в борьбе за то, во что они верят, таких тренеров, как Док Риверс. НБА и женская НБА показывают пример. Все наши организации и институты должны отстаивать наши ценности», - написал Обама в Твиттере.

Кстати, забастовка затронула и другие виды спорта. В MLS (футбол) также отменили все матчи кроме одного, который прошел до начала массовых волнений. В MLB (лига бейсбола) перенесли четыре встречи. Затормозили свои соревнования и теннисные федерации WTA и ATP. Еще раньше темнокожая японка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Нью-Йорке, а потом и вовсе снялась с соревнований.

«…Если я поспособствую началу дискуссии об этом в спорте, в котором преобладают белые, я буду считать это шагом в правильном направлении», — написала теннисистка в Twitter.

Чем завершится эта история, сказать очень сложно. Пока продолжают свои матчи Кубка Стэнли только хоккеисты НХЛ, но и они в знак солидарности могут поддержать это движение. А впереди сорванные телевизионные контакты и возможные локауты, по крайней мере в НБА.

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