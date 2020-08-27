Губернатор Амурской области сообщил о спаде воды в подтопленном районе Белогорска: «Риска для жизни людей нет»

Губернатор Амурской области Василий Орлов (справа) проверил ситуацию в подтопленном районе Белогорска и в Бурейском районе.

Уровень воды в подтопленном районе Белгородска Амурской области постепенно снижается, угрозы для жизни людей нет. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, лично оценивший ситуацию в поселке Старица. Здесь в зоне затопления оказался 61 частный дом. Глава региона проверил, как идет ход спасательных работ, и пообещал поддержку местным жителям, оставшимся из-за подъема воды без осеннего урожая.

- Хорошая новость: мы видим, что вода пошла на спад, что нет риска для жизни людей. Все спасательные, превентивные работы организованы хорошо, - отметил Василий Орлов. - Как вариант, в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей. Поручение я дал мэру Белогорска Станиславу Мелюкову. Кроме Белогорска у нас подобные ситуации случаются, к сожалению, по всей территории области. Поэтому это должна быть программа, которая будет распространять свое действие на всё Приамурье.

Тем, у кого погиб урожай, в сентябре окажут помощь овощами: предоставят картофель, капусту, морковь, свеклу. Кроме того, жители пострадавших домов могут обратиться и за материальной помощью – компенсацией за поврежденное имущество.

В зоне затопления сейчас остаются 158 взрослых и 28 детей. Несмотря на наводнение, они отказываются покидать свои дома. Остальные жители поселка поселились у родственников или знакомых. Река Томь затопила несколько улиц, включая дороги. При этом электричество в домах не отключалось, вода выше уровня пола поднялась только в одном доме. Спасатели ежедневно обходят дворы, оценивают обстановку и предлагают жителям свою помощь. Вода отрезала поселок от внешнего мира, и каждый час транспорт ГО и ЧС переправляет людей через воду до ближайшей автобусной остановки. Кроме того, спасатели МЧС доставляют и бесплатно раздают жителям хлеб и воду.

Губернатор Василий Орлов также побывал в Бурейском районе, где из-за прошедших дождей сохраняется высокая вероятность наводнения. На территории района установлен режим повышенной готовности, спасатели ждут развития событий и разрабатывают план на случай возможного ухудшения ситуации.

- Нельзя допустить подтопления населенных пунктов Бурейского района, - поставил задачу глава региона.

Расположенная на реке Бурея Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. Специалисты ведут постоянный мониторинг уровня воды в реке и объема холостых сбросов на Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

Напомним, наводнение в Амурской области началось 18 августа из-за сильных дождей. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах. Из-за подтопления улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе введен режим ЧС.